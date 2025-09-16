Топ-чемпіонати

Еспаньйол у меншості вирвав перемогу над Мальоркою – каталонці наздогнали Барселону в таблиці Ла Ліги.

Кремонезе піднявся у топ-3 Серії А, втримавши виїзну нічию з Вероною – Варді дебютував у чемпіонаті Італії.

Маліновський вперше за 5 місяців зіграв у старті – Дженоа врятувалася на полі Комо, цирк чемпіонів Європи.

Екс-захисник Барселони та збірної Франції завершив кар'єру в 31 рік – він був лідером на переможному чемпіонаті світу.

Українці за кордоном

Ярмолюк може опинитися в Манчестер Юнайтед – джерело озвучило суму, за яку відпустять зірку збірної України.

Лунін дізнався вердикт на матч Реала в ЛЧ – великі камбеки та втрати Алонсо.

Повернення Мудрика у футбол: Циганик озвучив ймовірну дату.