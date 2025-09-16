Головні новини 15 вересня: українця кличуть рятувати гранд АПЛ, сенсаційні клуби в зоні ЛЧ, чемпіон світу завершив у 31
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за понеділок, 15 вересня.
Топ-чемпіонати
Еспаньйол у меншості вирвав перемогу над Мальоркою – каталонці наздогнали Барселону в таблиці Ла Ліги.
Кремонезе піднявся у топ-3 Серії А, втримавши виїзну нічию з Вероною – Варді дебютував у чемпіонаті Італії.
Маліновський вперше за 5 місяців зіграв у старті – Дженоа врятувалася на полі Комо, цирк чемпіонів Європи.
Екс-захисник Барселони та збірної Франції завершив кар'єру в 31 рік – він був лідером на переможному чемпіонаті світу.
Українці за кордоном
Ярмолюк може опинитися в Манчестер Юнайтед – джерело озвучило суму, за яку відпустять зірку збірної України.
Лунін дізнався вердикт на матч Реала в ЛЧ – великі камбеки та втрати Алонсо.
Повернення Мудрика у футбол: Циганик озвучив ймовірну дату.