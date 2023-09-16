Головні новини 15 вересня: тріумф футзальної збірної, Трубін чекає на дебют, Луніна і Мудрика "продають", фіаско ПСЖ
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 15 вересня.
Україна
Збірна України з футзалу принизила Бельгію 10 голами у старті відбору на ЧС-2024 – "синьо-жовте" прокляття триває.
Карпати у матчі з пенальті та вилученням тренера здолали Поділля.
Динамо має серйозні втрати перед матчем з Ворсклою – Луческу отримав невтішні новини з лазарету.
Зоря програла Металісту 1925 у першому матчі Кривенцова після камбеку в УПЛ – луганці втратили лідера перед єврокубками.
Світ
Баварія не втримала перемогу над Байєром – божевільна драма VAR у компенсований час зберегла двовладдя на вершині.
Неймар дебютував за Аль-Хіляль у дивовижному матчі – бразилець допоміг розтрощити аутсайдера й вийти на перше місце.
ПСЖ зганьбився в домашньому матчі – дубль Мбаппе не врятував Енріке від першої поразки у Франції.
Українці за кордоном
Мудрик може опинитись у Бундеслізі – озвучено умову трансферу українця з Челсі. Реал заплатить чималі гроші за "зраду" Луніна – іспанці пишуть про неминучу втрату українця.
Трубін може нарешті дебютувати за Бенфіку – позитивний сигнал від тренера.
Маліновський змусив фанів Дженоа непокоїтися перед матчем з чемпіонами – головний тренер розкрив деталі травми українця.