Україна

Збірна України з футзалу принизила Бельгію 10 голами у старті відбору на ЧС-2024 – "синьо-жовте" прокляття триває.

Карпати у матчі з пенальті та вилученням тренера здолали Поділля.

Динамо має серйозні втрати перед матчем з Ворсклою – Луческу отримав невтішні новини з лазарету.

Зоря програла Металісту 1925 у першому матчі Кривенцова після камбеку в УПЛ – луганці втратили лідера перед єврокубками.

Світ

Баварія не втримала перемогу над Байєром – божевільна драма VAR у компенсований час зберегла двовладдя на вершині.

Неймар дебютував за Аль-Хіляль у дивовижному матчі – бразилець допоміг розтрощити аутсайдера й вийти на перше місце.

ПСЖ зганьбився в домашньому матчі – дубль Мбаппе не врятував Енріке від першої поразки у Франції.

Українці за кордоном

Мудрик може опинитись у Бундеслізі – озвучено умову трансферу українця з Челсі. Реал заплатить чималі гроші за "зраду" Луніна – іспанці пишуть про неминучу втрату українця.

Трубін може нарешті дебютувати за Бенфіку – позитивний сигнал від тренера.

Маліновський змусив фанів Дженоа непокоїтися перед матчем з чемпіонами – головний тренер розкрив деталі травми українця.