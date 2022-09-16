Ліга Європи

АЕК завдав Динамо другої поспіль поразки в ЛЄ – жахіття команди Луческу, новий історичний провал, VAR поцупив гол киян.

Фенербахче у доданий час врятував нічию з Ренном – пенальті від білоруса подарував Динамо примарні шанси.

Бетіс переміг Лудогорець завдяки історичному голу Хоакіна, Рома розгромила ГІК – Белотті вперше забив за "джалороссі". Роналду дебютним голом в сезоні завдав поразки Ковалю, Мітьюлланд з м'ячем етнічного українця знищив Лаціо.

Ліга конференцій

СК Дніпро-1 принизив Аполлон: нестримний Довбик зробив три голи, кіпріотський Індзагі та історична перемога

АЗ, Вест Хем та Вільяреал ідуть без втрат, Качараба допоміг Славії здобути перемогу – усі результати другого туру Ліги конференцій.

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