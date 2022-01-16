Головні новини 15 січня: Дженоа звільнила Шевченка, Шахтар підписав Нереса, Ман Сіті наблизився до чемпіонства
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за суботу, 15 січня.
Андрій Шевченко
Дженоа офіційно звільнила Андрія Шевченка, український фахівець вже розпочав перемовини щодо призначення наставником збірної Польщі. Тимчасово "грифонами" керуватиме тренер юніорської команди.
Перед відставкою Шевченко посварився з керівництвом Дженоа. Клуб також відклав трансферні плани.
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Україна
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Шахтар оголосив про трансфер Давіда Нереса. Зірковий бразилець вже давамбітну обіцянку українським фанам.
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