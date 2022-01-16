Андрій Шевченко

Дженоа офіційно звільнила Андрія Шевченка, український фахівець вже розпочав перемовини щодо призначення наставником збірної Польщі. Тимчасово "грифонами" керуватиме тренер юніорської команди.

Перед відставкою Шевченко посварився з керівництвом Дженоа. Клуб також відклав трансферні плани.

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