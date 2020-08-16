Головні новини 15 серпня: Зінченко сенсаційно вилетів з Ліги чемпіонів, Швед перейшов у новий клуб, трансфери Динамо

Ліга чемпіонів

Визначилися півфінальні пари Ліги чемпіонів. Останнім туди прорвався Ліон, який сенсаційно вибив з турніру Манчестер Сіті. Гвардіола знову зганьбився в ЛЧ, а Олександр Зінченко залишився осторонь фіаско. Дивіться відео голів і огляд матчу.

Вперше в історії Ліги чемпіонів півфінали відбудуться без команд з Іспанії, Англії та Італії. Роналду і Мессі завершують еру – провальний сезон може спричинити відхід легенд. Як Лео переживав зґвалтування Барселони від Баварії – кадр дня.

Наші за кордоном

Мар'ян Швед офіційно продовжить кар'єру в Мехелені – Селтік відпустив українця в оренду з правом викупу. В нас у Бельгії вже є солідний десант. Вчора відбувся матч за участю 4 збірників: помилка та гол Ігоря Пластуна, "сухий" Роман Яремчук, активний Роман Безус і несподівана перемога Євгена Макаренка.

Руслан Маліновський може покинути Аталанту – клуб готовий продати українця та підписати лідера Шахтаря. А от Євген Шахов має шанс залишитись в Серії А – на хавбека з'явився претендент.

Україна

Динамо провело третій літній спаринг – знову секретний. Кияни легко розбили Полісся: Луческу вдало трансформує гравців, Супряга і Дуелунд присоромлюють екс-тренерів, феєрія українців.

Динамо нібито намагалось придбати кандидата у збірну України та розглянуло варіант запросити Селезньова. А ще кияни підписали другого новачка при Луческу.

Інтер – Шахтар: УЄФА призначив арбітрів на півфінал Ліги Європи. Мораєс мав пропозиції з Італії – форвард пояснив, чому залишився в Шахтарі.