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ДИНАМО МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЛІОН БАРСЕЛОНА - БАВАРІЯ ТРАНСФЕРИ

Головні новини 15 серпня: Зінченко сенсаційно вилетів з Ліги чемпіонів, Швед перейшов у новий клуб, трансфери Динамо

07:00 - Читать на русском
Головні новини 15 серпня: Зінченко сенсаційно вилетів з Ліги чемпіонів, Швед перейшов у новий клуб, трансфери Динамо
Головні новини футболу 15 серпня

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 15 серпня.

Ліга чемпіонів

Визначилися півфінальні пари Ліги чемпіонів. Останнім туди прорвався Ліон, який сенсаційно вибив з турніру Манчестер Сіті. Гвардіола знову зганьбився в ЛЧ, а Олександр Зінченко залишився осторонь фіаско. Дивіться відео голів і огляд матчу.

Вперше в історії Ліги чемпіонів півфінали відбудуться без команд з Іспанії, Англії та Італії. Роналду і Мессі завершують еру – провальний сезон може спричинити відхід легенд. Як Лео переживав зґвалтування Барселони від Баварії – кадр дня.

Наші за кордоном

Мар'ян Швед офіційно продовжить кар'єру в Мехелені – Селтік відпустив українця в оренду з правом викупу. В нас у Бельгії вже є солідний десант. Вчора відбувся матч за участю 4 збірників: помилка та гол Ігоря Пластуна, "сухий" Роман Яремчук, активний Роман Безус і несподівана перемога Євгена Макаренка.

Руслан Маліновський може покинути Аталанту – клуб готовий продати українця та підписати лідера Шахтаря. А от Євген Шахов має шанс залишитись в Серії А – на хавбека з'явився претендент.

Україна

Динамо провело третій літній спаринг – знову секретний. Кияни легко розбили Полісся: Луческу вдало трансформує гравців, Супряга і Дуелунд присоромлюють екс-тренерів, феєрія українців.

Динамо нібито намагалось придбати кандидата у збірну України та розглянуло варіант запросити Селезньова. А ще кияни підписали другого новачка при Луческу.

Інтер – Шахтар: УЄФА призначив арбітрів на півфінал Ліги Європи. Мораєс мав пропозиції з Італії – форвард пояснив, чому залишився в Шахтарі.

blog_ava
Стерлінг епічним промахом по порожніх воротах поховав надії Манчестер Сіті на вихід у півфінал ЛЧ – відео моменту
06:00
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