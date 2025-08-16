УПЛ

Оболонь вийшла на перше місце в УПЛ, перегравши Рух у Львові – Лях і Суханов забили зі штрафних на очах Реброва.

Форвард Динамо, який прийшов з Росії, знайшов новий клуб, Зоря підписала плеймейкера з європейського чемпіонату, а Колос офіційно уклав контракт із гравцем збірної України.

Поразки Динамо та Полісся і нічия Шахтаря – Україна знову без прориву в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Олександрія жорстко покарала двох гравців – лідер і капітан команди поплатилися за вилучення у матчі УПЛ.

Буковина ледь не втратила очки з Пробоєм, виграючи 4:1, а Лівий Берег здобув вольову перемогу над Вікторією.

Трансфери

Мілан офіційно підписав сьомого новачка за літо, а Лідер Барселони офіційно продовжив контракт.

Роналду офіційно переманив до Аль-Наср зірку Баварії.

Ліверпуль офіційно підписав захисника за 35 млн євро – Михавко був конкурентом.

РБ Лейпциг підписав заміну Шешку – довелося викласти рекордні гроші.

Світ

Асист Циганкова та сейви Крапивцова не врятували Жирону – Райо Вальєкано знищив каталонців у матчі-відкритті Ла Ліги.

Ліверпуль вигриз вольову перемогу над Борнмутом у матчі-відкритті АПЛ – новачок мерсисайдців оформив гол+пас.

Вільяреал впевнено переміг Ов'єдо у матчі-поверненні Касорли в Ла Лігу – легенді влаштували овацію.

Ренн у меншості обіграв Марсель з голом на 90+1-й хвилині – фанати відзначилися скандальним банером.

Нова збірна провела перший міжнародний матч – програли 0:4 і сильно раділи.