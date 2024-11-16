Головні новини 15 листопада: Україна готується грати з Грузією, дискваліфікація Ліона, феєрія Роналду
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 15 листопада.
Збірна України
Грузія – Україна: прес-конференція Реброва – про стан Довбика, план проти Хвічі та очікування від суперника.
Україна U-21 вирвала яскраву нічию в Португалії – автогол і дубль капітана, фантомний пенальті почав камбек.
Україна втратила форварда на матч проти Грузії – Ребров ризикує залишитися без жодної альтернативи.
Ліга націй
Швейцарія вперше понизилася в класі, Роналду забив 910-й гол – конкурент Зінченка привіз пенальті.
Іспанія здолала Данію, вигравши групу Ліги націй – Айозе видав найкращий матч за збірну, "Фурія" втратила двох хавбеків.
Матч Румунія – Косово зупинено через провокації вболівальників.
Інші топ-новини
Аргентина сенсаційно програла Парагваю, Бразилія з фейлом Вінісіуса оступилась з Венесуелою: кваліфікація ЧС-2026.
Французькому гранду пригрозили пониженням у класі – йому заборонили купувати гравців взимку.
Шахтар – Баварія: "гірники" знизили ціни квитків на матч Ліги чемпіонів – німецькі ультрас бойкотували поєдинок.
Новий тренер Довбика дав першу прес-конференцію – жодної згадки про українця, шанс для вигнанців Юріча і жорстка вимога.