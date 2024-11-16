Збірна України

Грузія – Україна: прес-конференція Реброва – про стан Довбика, план проти Хвічі та очікування від суперника.

Україна U-21 вирвала яскраву нічию в Португалії – автогол і дубль капітана, фантомний пенальті почав камбек.

Україна втратила форварда на матч проти Грузії – Ребров ризикує залишитися без жодної альтернативи.

Ліга націй

Швейцарія вперше понизилася в класі, Роналду забив 910-й гол – конкурент Зінченка привіз пенальті.

Іспанія здолала Данію, вигравши групу Ліги націй – Айозе видав найкращий матч за збірну, "Фурія" втратила двох хавбеків.

Матч Румунія – Косово зупинено через провокації вболівальників.

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Шахтар – Баварія: "гірники" знизили ціни квитків на матч Ліги чемпіонів – німецькі ультрас бойкотували поєдинок.

Новий тренер Довбика дав першу прес-конференцію – жодної згадки про українця, шанс для вигнанців Юріча і жорстка вимога.