Збірна України

Україна переможно почала відбір Євро-2024 – форвард Динамо і вінгер Сандерленда принесли важкі 3 очки з господарями.

Лехія анонсувала спаринг зі збірною України – відомі час та місце таємної зустрічі.

Ребров вирішив долю форварда Динамо на матч з Італією – наставник молодіжної збірної України розкрив усі карти.

Україна

Шахтар вибив з Тоттенхема хорошу компенсацію за Соломона – тепер Палкін береться за справу на 150 млн.

Чотири зірки збірної України та нещодавні втікачі: оновлено перелік спортсменів, які не повернулися в Україну.

Луческу отримав несподіваний варіант продовження кар'єри – клуб-середняк і дербі з Коноплянкою.

Світ

Євро-2024: Ізраїль не дав Швейцарії достроково вийти з групи – список команд, які вже на чемпіонаті Європи.

Довбик і Циганков отримали суперника з 4 дивізіону, Яремчук поїде до "кабінетного переможця": жеребкування Кубка Іспанії

Манчестер Сіті оголосив про рекордний дохід в історії АПЛ – зарплатна відомість також зросла до небачених сум.