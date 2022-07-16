Війна Росії проти України

Віталій Миколенко допоміг фонду "Леви на джипі" придбати 7 пікапів на потреби ЗСУ.

Російська збірна і клуби остаточно дискваліфіковані з усіх турнірів. Спортивний арбітражний суд у Лозанні став на бік добра і справедливості, офіційно відхиливши апеляції росіян.

Росія напала на Україну: пристрасті за Йовічевічем, ницість колишньої Роналду та остаточний вибір Шахтаря (LIVE).

Україна

Динамо програло Антверпену: гола Циганкова не вистачило, невиразна репетиція перед Фенербахче.

Шахтар оформив перший трансфер після приходу Йовічевіча. Новачок обійшовся "гірникам" у доволі скромну за довоєнними мірками суму.

"Чим керується Довбик, коли скидає одіж після забитого голу?": розпуста у футболі та Ірина Морозюк – балом править хіть

Світ

Еріксен офіційно став гравцем Манчестер Юнайтед – дивовижне повернення після зупинки серця на Євро.

Манчестер Сіті ухвалив рішення щодо Зінченка і сенсаційно залишає конкурента українця.