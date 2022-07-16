Головні новини 15 липня: Динамо програло останній спаринг, перший трансфер Шахтаря, покарання для окупантів
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 15 липня.
Війна Росії проти України
Віталій Миколенко допоміг фонду "Леви на джипі" придбати 7 пікапів на потреби ЗСУ.
Російська збірна і клуби остаточно дискваліфіковані з усіх турнірів. Спортивний арбітражний суд у Лозанні став на бік добра і справедливості, офіційно відхиливши апеляції росіян.
Росія напала на Україну: пристрасті за Йовічевічем, ницість колишньої Роналду та остаточний вибір Шахтаря (LIVE).
Україна
Динамо програло Антверпену: гола Циганкова не вистачило, невиразна репетиція перед Фенербахче.
Шахтар оформив перший трансфер після приходу Йовічевіча. Новачок обійшовся "гірникам" у доволі скромну за довоєнними мірками суму.
"Чим керується Довбик, коли скидає одіж після забитого голу?": розпуста у футболі та Ірина Морозюк – балом править хіть
Світ
Еріксен офіційно став гравцем Манчестер Юнайтед – дивовижне повернення після зупинки серця на Євро.
Манчестер Сіті ухвалив рішення щодо Зінченка і сенсаційно залишає конкурента українця.