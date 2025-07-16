Україна

Ворскла офіційно оголосила сенсаційну заміну Любеновічу

Динамо розписало нічию з Корвінулом – "травмований" Тимчик зламав суперника й спровокував бійку

Екс-клуб УПЛ наближається до зникнення – гравці змирилися і розбігаються в інші команди

Динамо остаточно відмовилось від трансферу колумбійського велетня – Суркіс був готовий давати "майже рекордні гроші"

Карпати офіційно попрощались з чемпіоном світу – він забивав Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів

Зірка Шахтаря став пріоритетною метою бельгійського гранда

Єврокубки

Визначився перший офіційний суперник Динамо в Лізі чемпіонів – епічна розв'язка у серії пенальті з 28 ударами

Ліга чемпіонів: екс-суперник Динамо пройшов далі, кривдник Полісся вилетів, Будучност ледь не створила камбек у меншості

Суперник Шахтаря прощається з призабутою екс-зіркою Ліверпуля – він націлений на АПЛ

Скандальний партнер Трубіна підсилив наступного суперника Шахтаря в ЛЄ – за нього віддадуть рекордні гроші

Трансфери

Титулований екс-капітан Ліверпуля став одноклубником Ярмолюка – легенда офіційно повертається в АПЛ

Ліверпуль готує ще один рекордний трансфер – пропозицію в шалені 138 мільйонів вже надіслали

Кат України переходить в Атлетіко – тиждень тому клуб вважав його підписання недоцільним

Українці за кордоном

Забарний отримав сигнал на презентації нової форми Борнмута – з ключовими гравцями так не роблять (ВІДЕО)

Українець несподівано їде на збори з клубом АПЛ – він у списку 6 обраних

Реал встановив цінник на Луніна – таку суму може потягнути лише одна ліга, колишній клуб українця жорстко "відшили"

Миколенко зіграв за Евертон перший контрольний матч літа – українець відіграв тайм та створив класний момент