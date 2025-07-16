Головні новини 15 липня: Динамо дізналось суперника в Лізі чемпіонів, екс-капітан Ліверпуля став конкурентом українця
"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за вівторок, 15 липня.
Україна
Ворскла офіційно оголосила сенсаційну заміну Любеновічу
Динамо розписало нічию з Корвінулом – "травмований" Тимчик зламав суперника й спровокував бійку
Екс-клуб УПЛ наближається до зникнення – гравці змирилися і розбігаються в інші команди
Динамо остаточно відмовилось від трансферу колумбійського велетня – Суркіс був готовий давати "майже рекордні гроші"
Карпати офіційно попрощались з чемпіоном світу – він забивав Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів
Зірка Шахтаря став пріоритетною метою бельгійського гранда
Єврокубки
Визначився перший офіційний суперник Динамо в Лізі чемпіонів – епічна розв'язка у серії пенальті з 28 ударами
Ліга чемпіонів: екс-суперник Динамо пройшов далі, кривдник Полісся вилетів, Будучност ледь не створила камбек у меншості
Суперник Шахтаря прощається з призабутою екс-зіркою Ліверпуля – він націлений на АПЛ
Скандальний партнер Трубіна підсилив наступного суперника Шахтаря в ЛЄ – за нього віддадуть рекордні гроші
Трансфери
Титулований екс-капітан Ліверпуля став одноклубником Ярмолюка – легенда офіційно повертається в АПЛ
Ліверпуль готує ще один рекордний трансфер – пропозицію в шалені 138 мільйонів вже надіслали
Кат України переходить в Атлетіко – тиждень тому клуб вважав його підписання недоцільним
Українці за кордоном
Забарний отримав сигнал на презентації нової форми Борнмута – з ключовими гравцями так не роблять (ВІДЕО)
Українець несподівано їде на збори з клубом АПЛ – він у списку 6 обраних
Реал встановив цінник на Луніна – таку суму може потягнути лише одна ліга, колишній клуб українця жорстко "відшили"
Миколенко зіграв за Евертон перший контрольний матч літа – українець відіграв тайм та створив класний момент