Головні новини 15 липня: Арсенал підписав Райса, Мессі презентували в Маямі, іспанці націлилися на Довбика
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за суботу, 15 липня.
Україна
Президент УПЛ розповів, коли повернеться Суперкубок України.
Шевченко і Зінченко на Олімпійському оригінально анонсували світу топ-матч за Україну.
Інгулець у божевільному матчі перестріляв Чорноморець, Ворскла розписала нічию з польським клубом: спаринги команд УПЛ.
СК Дніпро-1 хоче створити дует бомбардирів чемпіонату України – 300 тисяч доларів виявилося замало.
Світ
Марселіно виграв дебютний спаринг з Марселем – Маліновський потужно стартував з новим тренером.
Партнер Циганкова позбавив Довбика одного з найкращих варіантів трансферу. Водночас, іспанці в захваті від Артема – Жирона придумала хитрий план підписання українського топ-форварда.
Роналду потрапив до Книги рекордів Гіннеса – Кріштіану заробив фантастичні гроші, скинувши Мессі з трону.
Інтер розлютився і вийшов з боротьби за Лукаку – бельгієць хоче перейти до конкурента.
Офіційні трансфери
Інтер Маямі презентував Мессі – аргентинець отримав рекордний контракт.
Арсенал підписав гравця збірної Англії Деклана Райса – найдорожчий трансфер британського футболу.