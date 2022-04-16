Війна України проти Росії

Роман Абрамович досі не продав Челсі, а список санкцій лише розширюється. Нерухомість російського мільярдера заморозила Франція. Виявляється, він володів навіть палацом короля.

Українських футболісток вивезли з Маріуполя у Росію. Ще кілька залишилися в підвалах заблокованого міста. Відомий ультрас Шахтаря загинув у війні з Росією.

Росія напала на Україну: Петраков розкрив плани збірної, Шахтар готовий масово продавати гравців (LIVE)

Збірна України

Олександр Петраков оголосив список гравців збірної України, для підготовки до плей-офф відбору ЧС-2022. Є два дебютанти, а Ракицькому місця не знайшлося.

Наша національна команда збереться вже 29 квітня. У розпорядженні "синьо-жовтих" буде спортивний комплекс у Словенії. Тренерський штаб запланував провести аж чотири товариських матчі.

УПЛ

Шахтар отримав пропозицію щодо трансферу Михайла Мудрика у Брентфорд. Англійці дають 20 мільйонів, але до українця є інтерес більш статусних клубів. Також "гірники" майже закрили перехід Фернандо у Зальцбург.

СК Дніпро-1 встановив захмарний цінник за Довбика для Динамо. Також форварда збірної України хоче запросити Торіно, який влітку попрощається зі своїм лідером атак Андреа Белотті.

Україна зберегла свою позицію у клубному рейтингу УЄФА – відбилися від кількох країн