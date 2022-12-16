Головні новини 15 грудня: Португалія відправила Сантуша у відставку, Реал офіційно закрив трансфер Ендріка
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за четвер, 15 грудня.
ЧС-2022
Збірна Португалії офіційно залишилась без головного тренера. Фернанду Сантуш покинув свою посаду, хоча мав контракт до 2024 року. Одним з кандидатів на заміну став Жозе Моурінью.
ФІФА призначила арбітра на фінал ЧС-2022 – історична подія з поганим знаком для Мессі та Аргентини.
Україна
Сергій Ребров вкотре прокоментував можливе запрошення у збірну України.
СК Дніпро-1 можуть дискваліфікувати з єврокубків. За припущеннями журналістів, розгляд справи в УЄФА ініціювали з УАФ.
Клуб Першої ліги може знятися з розіграшу чемпіонату України. Наставник команди відверто розповів про ситуацію з фінансуванням.
"З Кононовим говорили про Україну": інтерв'ю бомбардира Кривбасу – Вернидуб, легіонери Кривого Рогу, іспанці у Карпатах.
Світ
Андрій Шевченко отримав маститого конкурента у боротьбі за посаду головного тренера збірної Польщі.
Мадридський Реал офіційно оголосив про трансфер Ендріка – 60 мільйонів за 16-річного бразильця.
Руслан Маліновський не стане вільним агентом у 2023 році – Аталанта активує опцію продовження контракту.