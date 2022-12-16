ЧС-2022

Збірна Португалії офіційно залишилась без головного тренера. Фернанду Сантуш покинув свою посаду, хоча мав контракт до 2024 року. Одним з кандидатів на заміну став Жозе Моурінью.

ФІФА призначила арбітра на фінал ЧС-2022 – історична подія з поганим знаком для Мессі та Аргентини.

Україна

Сергій Ребров вкотре прокоментував можливе запрошення у збірну України.

СК Дніпро-1 можуть дискваліфікувати з єврокубків. За припущеннями журналістів, розгляд справи в УЄФА ініціювали з УАФ.

Клуб Першої ліги може знятися з розіграшу чемпіонату України. Наставник команди відверто розповів про ситуацію з фінансуванням.

"З Кононовим говорили про Україну": інтерв'ю бомбардира Кривбасу – Вернидуб, легіонери Кривого Рогу, іспанці у Карпатах.

Світ

Андрій Шевченко отримав маститого конкурента у боротьбі за посаду головного тренера збірної Польщі.

Мадридський Реал офіційно оголосив про трансфер Ендріка – 60 мільйонів за 16-річного бразильця.

Руслан Маліновський не стане вільним агентом у 2023 році – Аталанта активує опцію продовження контракту.