Україна

Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка України – Динамо і Шахтар отримали суперників. Зоря відреагувала на інтерес Ференцвароша до Віктора Скрипника. Поворознюк розніс Інгулець за першу половину сезону – статус недоторканних лише у 3 гравців.

Віталій Миколенко за крок від переходу в АПЛ. Захисник Динамо нібито вже підписав контракт з Евертоном, а ЗМІ розкрив суму трансферу. Минай оформив історичний трансфер. Марлос зацікавив арабські, бразильські і мексиканські клуби, але може залишитися в Європі.

Європа

Серхіо Агуеро зі сльозами на очах оголосив про завершення кар'єри через проблеми з серцем. Аргентинець залишив зворушливе послання. Уругвай призначив нового наставника збірної.

Безус віддав асист, але програв Шведу в шаленій перестрілці – Мар'ян з найгіршою оцінкою серед переможців. Арсенал впевнено переміг Вест Хем, піднявшись у зону Ліги чемпіонів – "молотобійці" без Ярмоленка покинули топ-4 АПЛ.

4 очевидні фаворити, Мессі, Роналду та Яремчук – аутсайдери: оцінка пар 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Шахтар втримався у топ-20 клубного рейтингу УЄФА, Динамо теж зберегло позиції.

Шева в Дженоа

Андрій Шевченко напередодні здобув першу перемогу в Італії. Українець прокоментував успіх і трансферні плани. Шевченко повернеться на Сан-Сіро, адже Дженоа зіграє з Міланом у Кубку Італії. Шева особисто намагається влаштувати трансфер гравця Мілана – Мальдіні готовий допомогти давньому товаришу.