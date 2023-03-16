Ліга чемпіонів

Реал вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів, впевнено перегравши Ліверпуль у матчі-відповіді. Юрген Клопп не може подолати прокляття мадридських команд.

Наполі розбив Айнтрахт і вперше вийшов в 1/4 Ліги чемпіонів – Осімхен оформив історичний дубль, німецькі фани розгромили місто.

Визначилися всі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів – несподіване домінування Італії.

Україна

Травма Ярмоленка: Ребров озвучив терміни повернення капітана збірної України.

Україна не втратила шанси на проведення ЧС-2030 – усе залежить від суду над Павелком.

Верес офіційно звернувся до УАФ та УПЛ через скандал із зарахованим голом Ворскли.

Шахтар надовго втратив новачка – гравець збірної України отримав серйозну травму.

Світ

20-річний форвард оформив найшвидший хет-трик в історії єврокубків – він вивів Гент у чвертьфінал Ліги конференцій.

ФІФА офіційно створила новий клубний турнір – відомі дата старту і попередній формат. Мудрик вже на чемпіонаті світу – як вигляд буде мати новий турнір.

Петраков після росіянина отримав підсилення з Баварії – забивний форвард мюнхенців гратиме за Вірменію.