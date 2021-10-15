УПЛ

Чемпіонат України повертається з паузи. Сьогодні відбудеться перший матч 11 туру – Шахтар приймає Зорю. "Гірники" повернули двох гравців з лазарету до гри з Реалом.

Динамо також отримало приємні новини перед поєдинком з Барселоною. Буяльський та Миколенко тренуються в загальній групі та готові зіграти проти Львова.

Металіст 1925 оголосив про підписання захисника збірної Грузії, якого сватали в АПЛ за 15 мільйонів. Львів підсилився румунським захисником.

Футболісти збірної

З'явилися чутки, що Андрій Лунін влітку спробує покинути Реал. Український голкіпер зморився від відсутності ігрової практики. Олександр Зінченко повернувся до тренувань з Манчестер Сіті після травми.

УЄФА назвав найкращих гравців збірної України за підсумками жовтневих матчів. Андрій Ярмоленко запевнив, що команда мріє пробитися на чемпіонат світу.

Ми поговорили з В'ячеславом Грозним: Петракову і збірній України заважає несподівана проблема, Динамо і Шахтар отримали одну ціль, а Вернидуб "вакцинувався".

Світ

Золотий м'яч-2021: авторитетне видання привідкрило ширму з 5-ма фіналістами, а букмекери вже "визначили" переможця.

Барселона офіційно продовжила контракт із Педрі – клаусула складає 1 мільярд євро. ПСЖ буде заманювати Холанда космічною зарплатнею – стільки не отримують навіть Мессі з Неймаром. Стерлінг публічно заявив про готовність покинути Манчестер Сіті – зірці набридло сидіти на лавці у Гвардіоли.