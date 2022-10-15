Головні новини 14 жовтня: Бущан анонсував своє повернення після травми, Мбаппе вирішив піти з ПСЖ
"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за п'ятницю, 14 жовтня.
Україна
Таблиця коефіцієнтів: Динамо знову підводить, Україна втрачає стратегічне місце і єврокубкову квоту.
Верес розписав нічию з Минаєм і піднявся на четверту позицію в УПЛ.
Захисник СК Дніпро-1 став автором найкращого гола тижня у Лізі конференцій.
Відновлення Бущана затягується – кіпер Динамо зізнався, коли зможе повернутися на поле.
"То футбол, чоловіче, а не курник": Динамо йде на антирекорд, або Що робив Суркіс у своєму телефоні.
Світ
Брентфорд обіграв Брайтон з переможним голом-шедевром – друга поразка Де Дзербі в АПЛ, екс-тренер Шахтаря поліз у бійку.
Ушкодження Н'Голо Канте виявилося дуже серйозним – зірка збірної Франції пропустить ЧС-2022.
Кіліан Мбаппе остаточно вирішив покинути ПСЖ – "фабрика тролів" підштовхнула до рішення.