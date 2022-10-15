Україна

Таблиця коефіцієнтів: Динамо знову підводить, Україна втрачає стратегічне місце і єврокубкову квоту.

Верес розписав нічию з Минаєм і піднявся на четверту позицію в УПЛ.

Захисник СК Дніпро-1 став автором найкращого гола тижня у Лізі конференцій.

Відновлення Бущана затягується – кіпер Динамо зізнався, коли зможе повернутися на поле.

"То футбол, чоловіче, а не курник": Динамо йде на антирекорд, або Що робив Суркіс у своєму телефоні.

Світ

Брентфорд обіграв Брайтон з переможним голом-шедевром – друга поразка Де Дзербі в АПЛ, екс-тренер Шахтаря поліз у бійку.

Ушкодження Н'Голо Канте виявилося дуже серйозним – зірка збірної Франції пропустить ЧС-2022.

Кіліан Мбаппе остаточно вирішив покинути ПСЖ – "фабрика тролів" підштовхнула до рішення.