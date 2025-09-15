Україна

Карпати продовжили безвиграшну серію в УПЛ, розписавши нічию з Полтавою – "джокер" врятував Лупашка від поразки. Ця нічия наблизила Владислава Лупашка до звільнення – власник "зелено-білих" дав наставнику дві гри на виправлення ситуації, а гра з Полтавою стала першою з них.

Колос переміг Зорю і, обійшовши Шахтар, зрівнявся з Динамо на вершині УПЛ – Климчук оформив гол+пас.

Полісся вирвало перемогу над Кривбасом, перервавши 6-матчеву серію поразок.

Світ

Манчестер Сіті розбив Юнайтед в дербі – дебют Доннарумми, Холанд оформив дубль і видав фантастичний промах. Ліверпуль же вирвав перемогу над Бернлі, забивши вирішальний гол на 90+5 хвилині з пенальті.

Барселона забила 6 голів Валенсії – Лєвандовскі й Фермін оформили дубль, Рафінья забив двічі попри покарання Фліка.

Українці за кордоном

Ванат вразив Іспанію дебютним голом і відразу став найкращим у Жироні – каталонці драматично втратили перемогу на 90+2. Відеоогляд матчу з дебютним голом екс-форварда Динамо можна подивитись за посиланням. Тренер Жирони Мічел лаконічно оцінив результативний дебют Ваната.

ПСЖ переміг Ланс перед стартом у ЛЧ – Забарний рятував і привозив, парижани зазнали трьох травм, Барколя оформив дубль.

Рома сенсаційно зазнала першої поразки за Гасперіні – Довбик отримав принизливий вирок від тренера.

Попов запалює в Італії – четвертий гол українця в сезоні спричинив фурор і врятував нічию.

Кухаревич голом врятував Слован від поразки після вилучення Ігнатенка – українець забив у другому матчі поспіль, а Лос-Анджелес з асистом Смолякова дотис Сан-Хосе – українець асистував Сону.

Степанов голом врятував Нюрнберг від поразки – українець "помстився" Клозе за недовіру.