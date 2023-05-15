Україна

Зоря знищила Металіст та залишила Динамо без реальних шансів на бронзу, а Кривбас вирвав звитягу над Рухом.

Верес мінімально переміг Металіст 1925. Ворскла здолала Львів і зберегла шанси на єврокубки.

Оболонь оформила достроковий вихід в УПЛ. Одразу за киянами путівку в еліту здобуло Полісся.

Європа

Барселона виграла Ла Лігу, знищивши Еспаньйол: фанати вигнали команду Хаві з поля після здобуття 27-го чемпіонства.

Арсенал без Зінченка розгромно програв Де Дзербі, а Манчестер Сіті поховав останні надії "канонірів" на чемпіонство перемогою над Евертоном.

УЄФА оприлюднив оновлений формат Ліги чемпіонів: революційний груповий етап та збереження традицій.

Стало остаточно відомо, хто очолить Челсі. Мудрик отримає нового тренера лише влітку.

Українці за кордоном

Марсель переграв Анже, а Маліновський організував гол для зіркового капітана. Окрім цього, Олімпік викупить українця в Аталанти.

Миколенко ризикує пропустити кінцівку сезону в АПЛ: спортивний лікар виніс вердикт, головний тренер теж оцінив стан оборонця.

Чигринський драматично вилетів з еліти в останньому турі чемпіонату Греції.