Головні новини 14 травня: Барселона – чемпіон Ла Ліги, Арсенал знову спіткнувся, Зоря засмутила Динамо
Футбол 24 презентує дайджест головних новин за неділю, 14 травня.
Україна
Зоря знищила Металіст та залишила Динамо без реальних шансів на бронзу, а Кривбас вирвав звитягу над Рухом.
Верес мінімально переміг Металіст 1925. Ворскла здолала Львів і зберегла шанси на єврокубки.
Оболонь оформила достроковий вихід в УПЛ. Одразу за киянами путівку в еліту здобуло Полісся.
Європа
Барселона виграла Ла Лігу, знищивши Еспаньйол: фанати вигнали команду Хаві з поля після здобуття 27-го чемпіонства.
Арсенал без Зінченка розгромно програв Де Дзербі, а Манчестер Сіті поховав останні надії "канонірів" на чемпіонство перемогою над Евертоном.
УЄФА оприлюднив оновлений формат Ліги чемпіонів: революційний груповий етап та збереження традицій.
Стало остаточно відомо, хто очолить Челсі. Мудрик отримає нового тренера лише влітку.
Українці за кордоном
Марсель переграв Анже, а Маліновський організував гол для зіркового капітана. Окрім цього, Олімпік викупить українця в Аталанти.
Миколенко ризикує пропустити кінцівку сезону в АПЛ: спортивний лікар виніс вердикт, головний тренер теж оцінив стан оборонця.
Чигринський драматично вилетів з еліти в останньому турі чемпіонату Греції.