Головні новини 14 січня: Шахтар завершив перехід вінгера Аякса, Шаран повернувся в УПЛ, Шевченко завис над прірвою
Футбол 24 представляє дайджест головних новин за п'ятницю, 14 січня.
Україна
Нерес офіційно перейшов у Шахтар, а Аякс назвав суму трансферу. Давід вже прибув до Києва, пройшов медогляд, але "гірники" оголосять про трансфер сьогодні, 15 січня.
Володимир Шаран повернувся в українську Прем'єр-лігу. Тепер він рятуватиме закарпатський Минай від вильоту.
Зоря підсилилась колишнім форвардом Шахтаря та Олегом Данченком. Дружина українця кілька годин опісля загинула в автокатастрофі.
Шахтар втратив двох важливих гравців через побутову травму і хронічні проблеми. А Динамо вийшло з відпустки.
Андрій Шевченко
Андрій Миколайович після поразки Мілану зізнався, що усвідомлює можливість звільнення з поста головного тренера Дженоа.
Попри це, Шевченко може отримати ще один шанс на чолі "грифонів": відомі умови.
Український тренер міг перемогти Мілан лише за однієї умови – він наближається до божевільного "джекпоту"
Інші важливі новини
Дженоа позбулась одразу двох гравців, але до цього оформила перехід оборонця Роми.
Легенда Манчестер Юнайтед повернувся у Європу і продовжить кар'єру у Серії А.
Скандальна зірка Арсенала й оборонець Баварії мають проблеми з серцем.