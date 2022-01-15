Україна

Нерес офіційно перейшов у Шахтар, а Аякс назвав суму трансферу. Давід вже прибув до Києва, пройшов медогляд, але "гірники" оголосять про трансфер сьогодні, 15 січня.

Володимир Шаран повернувся в українську Прем'єр-лігу. Тепер він рятуватиме закарпатський Минай від вильоту.

Зоря підсилилась колишнім форвардом Шахтаря та Олегом Данченком. Дружина українця кілька годин опісля загинула в автокатастрофі.

Шахтар втратив двох важливих гравців через побутову травму і хронічні проблеми. А Динамо вийшло з відпустки.

Андрій Шевченко

Андрій Миколайович після поразки Мілану зізнався, що усвідомлює можливість звільнення з поста головного тренера Дженоа.

Попри це, Шевченко може отримати ще один шанс на чолі "грифонів": відомі умови.

Український тренер міг перемогти Мілан лише за однієї умови – він наближається до божевільного "джекпоту"

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