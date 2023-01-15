Трансфер Мудрика

Вчорашній день кардинально змінив ситуацію з майбутнім 22-річного українця. Челсі зайшов відразу з двох козирів – співвласник клубу провів переговори з Рінатом Ахметовим. Також лондонці банально дали більше грошей, ніж пропонував Арсенал. З урахуванням бонусів, сума трансфер може скласти понад 100 мільйонів євро.

Сам Мудрик вже покинув розташування Шахтаря в Туреччині та вилетів до столиці Англії, де запланований медогляд за узгодження останніх деталей. І Челсі, і донеччани вже офіційно підтвердили, що близькі до завершення переговорів.

Шахтар готує покращену пропозицію за вінгера Палмейраса – бразильський талант має замінити Мудрика.

Українці за кордоном

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