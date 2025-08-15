Ліга Європи та Ліга конференцій

Шахтар вилетів з Ліги Європи, програвши Панатінаїкосу в серії пенальті.

Динамо офіційно дізналося суперника у битві за Лігу Європи – знайомих з 6:0 не буде.

Шахтар отримав суперника-невдаху, команду Костишина розбили, сенсаційний успіх гібралтарців: Ліга Європи.

Полісся програло в ЛК, але проходить далі – команда Ротаня ледь не допустила камбек Пакша, Фіорентина чекає.

"Моментами просідали": Філіппов – про причини поразки Полісся у ЛК, угорські провокації і Фіорентину.

"Фіорентина на папері – фаворит, але все може бути інакше": Ротань про нетиповий матч із Пакшем і мовний бар'єр.

Український форвард допоміг угорцям пройти АІК, гольова феєрія на Кіпрі та естонська драма. Український захисник врятував Білорусь, Бешикташ ледь не зганьбився з ірландцями, польський вечір в Лізі конференцій. Ісенко і Романчук протягнули Універсітатю Крайову в плей-офф Ліги конференцій, Кучеренко не врятував Данді Юнайтед.

Українці за кордоном

Зінченко на виході з Арсенала – іспанський клуб, який грав у фіналі єврокубка, несподівано переманює українця.

Франція – Україна: матч відбору до ЧС-2026 зіграють на новому домашньому стадіоні Забарного.

Довбик може стати найдорожчим трансфером в історії Вільяреала – учасник ЛЧ готовий побити рекорд екс-зірки Барселони.

Твердохліб отримав одразу 4 топ-варіанти трансферу – сенсаційні чемпіони АПЛ, Бундесліга та клуб легенди Шахтаря.