Головні новини 14 серпня: Шахтар вилетів з Ліги Європи, приємна поразка Полісся, Динамо отримало суперника
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за четвер, 14 серпня.
Ліга Європи та Ліга конференцій
Шахтар вилетів з Ліги Європи, програвши Панатінаїкосу в серії пенальті.
Динамо офіційно дізналося суперника у битві за Лігу Європи – знайомих з 6:0 не буде.
Шахтар отримав суперника-невдаху, команду Костишина розбили, сенсаційний успіх гібралтарців: Ліга Європи.
Полісся програло в ЛК, але проходить далі – команда Ротаня ледь не допустила камбек Пакша, Фіорентина чекає.
"Моментами просідали": Філіппов – про причини поразки Полісся у ЛК, угорські провокації і Фіорентину.
"Фіорентина на папері – фаворит, але все може бути інакше": Ротань про нетиповий матч із Пакшем і мовний бар'єр.
Український форвард допоміг угорцям пройти АІК, гольова феєрія на Кіпрі та естонська драма. Український захисник врятував Білорусь, Бешикташ ледь не зганьбився з ірландцями, польський вечір в Лізі конференцій. Ісенко і Романчук протягнули Універсітатю Крайову в плей-офф Ліги конференцій, Кучеренко не врятував Данді Юнайтед.
Українці за кордоном
Зінченко на виході з Арсенала – іспанський клуб, який грав у фіналі єврокубка, несподівано переманює українця.
Франція – Україна: матч відбору до ЧС-2026 зіграють на новому домашньому стадіоні Забарного.
Довбик може стати найдорожчим трансфером в історії Вільяреала – учасник ЛЧ готовий побити рекорд екс-зірки Барселони.
Твердохліб отримав одразу 4 топ-варіанти трансферу – сенсаційні чемпіони АПЛ, Бундесліга та клуб легенди Шахтаря.