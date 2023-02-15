Минай

Закарпатському клубу вдалося майже неможливо – затьмарити в інформаційному полі повернення Ліги чемпіонів. Річ у тім, що гравці Миная побили російських футболістів на зборах у Туреччині.

Клуб оперативно виступив з офіційною заявою. Росіяни за ганьбою вирушили на пошуки іншого місця проживання. Безпосередній учасник конфлікту розповів про деталі та шкодує, що серед футболістів Миная вже немає Євгена Селезньова.

Ліга чемпіонів

Повернення головного клубного турніру континенту відбулося двома матчами 1/8 фіналу, які завершилися мінімальними перемогами команд у червоній формі. Баварія здолала ПСЖ у матчі з вилученням та двома скасованими голами Мбаппе.

Мілан втримав перемогу над Тоттенхемом, помстившись за поразку 12-річної давнини.

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