Головні новини 14 листопада: збірна України почала підготовку до Італії, Наполі звільнив тренера і призначив нового
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за вівторок, 14 листопада.
Збірна України
Збірна України у відборі на Євро-2024: турнірна таблиця, результати і календар матчів
Команда Реброва підсилилась потужним десантом з Динамо та нарешті у повному складі провела тренування.
Україна – Італія: Спаллетті довикликав двох гравців на вирішальні матчі відбору до Євро-2024
Де Кревсун? Оцінюємо скандальний список Олега Кузнєцова.
Українці за кордоном
Гармаш покине Осієк вже взимку – новий тренер списав ветерана за місяць, є 5 напрямків втечі.
Довбик вкотре отримав визнання в Іспанії – українець вразив авторитетне видання.
Лунін може отримати від Реала новий контракт – через 50 днів він має право підписати угоду з новим клубом.
Відома зарплатня Коваленка в Італії – українець лідер за доходом.
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Лідер Зорі самовільно покинув команду після сварки з Кривенцовим – джерело розкрило деталі інциденту.
Шаран відреагував на можливу відставку з Миная – представник клубу теж зробив заяву.