Збірна України

Збірна України у відборі на Євро-2024: турнірна таблиця, результати і календар матчів

Команда Реброва підсилилась потужним десантом з Динамо та нарешті у повному складі провела тренування.

Україна – Італія: Спаллетті довикликав двох гравців на вирішальні матчі відбору до Євро-2024

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