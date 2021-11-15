ЧС-2022

Визначились ще три учасники чемпіонату світу. Хорватія дотиснула Росію на важкому полі та здобула пряму путівку на Мундіаль. Команда Карпіна терпіла, але наприкінці зустрічі сама себе вибила в плей-офф автоголом.

Іспанія, подолавши стерильність і нерви, переграла Швецію і також вийшла на чемпіонат світу. Сербія на останніх хвилинах вирвала перемогу над Португалією і їде в Катар замість Роналду, а Кріш став потенційним суперником України у плей-офф.

Вербіч травмувався в збірній Словенії, Німеччина розгромила Вірменію, а Північна Македонія здолала Ісландію та вийшла у плей-офф.

Збірна України

Завтра наші футболісти зіграють матч за друге місце в групі проти Боснії і Герцеговини. Збірна України попросила благословення у священника перед вирішальним поєдинком.

Колашинац не допоможе Боснії і Герцеговині у матчі з Україною – захиснику Арсенала наклали гіпс. Джеко вирішив також пропустити гру. Матч розсудить арбітр фіналу Ліги чемпіонів.

Інші новини

Переможець Ліги чемпіонів на чолі Барселони погодився очолити жіночу збірну України. Жіноча команда Шахтаря феєрично завершила рік – звичний розгром, дивовижний гол і фантастичні 89:0.

Кривбас відпустив Металіст на вершині Першої ліги, перервавши переможну серію. Лівий берег здолав Любомир і наздогнав Карпати на вершині групи А Другої ліги.