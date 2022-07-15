Україна

Шахтар офіційно отримав нового тренера. Наступником Де Дзербі став Йовічевіч. Хорватський фахівець вже презентував своїх помічників та розпочав підготовку до нового сезону.

Інший представник УПЛ – Металіст – призначив несподіваного нового наставника команди та Кобіна на посаду спортивного директора.

У бою з окупантами загинули ультрас донецького Металурга.

Українці за кордоном

На одного легіонера-українця стало більше. Ярмолюк приєднався до новачка АПЛ й отримав порцію компліментів від спортивного директора.

Філіппов, Вакулко та Юрченко впевнено йдуть далі у кваліфікації Ліги конференцій, ще три українці вилетіли. Натомість Кухаревич забив два м'ячі у Бельгії: перемозі не завадив дивовижний промах.

Арсенал веде переговори з Манчестер Сіті щодо Зінченка: відомі пріоритетний інтерес і позиція українця.

Європа

Вередливий Дембеле все ж продовжив контракт із Барселоною.

Роналду отримав шалену пропозицію: трансфер на 300 мільйонів євро у сенсаційному напрямку.

Фенербахче за тиждень до матчу проти Динамо підписав форварда з АПЛ.