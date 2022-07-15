Головні новини 14 липня: Йовічевіч очолив Шахтар, ще один українець вирушив підкорювати АПЛ
Футбол 24 презентує дайджест головних новин за 14 липня.
Україна
Шахтар офіційно отримав нового тренера. Наступником Де Дзербі став Йовічевіч. Хорватський фахівець вже презентував своїх помічників та розпочав підготовку до нового сезону.
Інший представник УПЛ – Металіст – призначив несподіваного нового наставника команди та Кобіна на посаду спортивного директора.
У бою з окупантами загинули ультрас донецького Металурга.
Українці за кордоном
На одного легіонера-українця стало більше. Ярмолюк приєднався до новачка АПЛ й отримав порцію компліментів від спортивного директора.
Філіппов, Вакулко та Юрченко впевнено йдуть далі у кваліфікації Ліги конференцій, ще три українці вилетіли. Натомість Кухаревич забив два м'ячі у Бельгії: перемозі не завадив дивовижний промах.
Арсенал веде переговори з Манчестер Сіті щодо Зінченка: відомі пріоритетний інтерес і позиція українця.
Європа
Вередливий Дембеле все ж продовжив контракт із Барселоною.
Роналду отримав шалену пропозицію: трансфер на 300 мільйонів євро у сенсаційному напрямку.
Фенербахче за тиждень до матчу проти Динамо підписав форварда з АПЛ.