Офіційні трансфери

Реал завершив 50-мільйонний трансфер лідера Бенфіки.

Лука Модріч офіційно перейшов до Мілана.

Ліверпуль презентував героя Євро-2024 – він уже дебютував у матчі проти екс-команди українця.

Ісенко офіційно перейшов до європейського клубу з українцем у складі.

Україна

Динамо ризикує залишитись без гравця основи на старт кваліфікації у Лізі чемпіонів – Шовковський знайшов цікаву заміну.

Судаков отримав нагороду найкращому бомбардиру Шахтаря – минулого року теж переміг українець.

Чорноморець підписав шістьох новачків – клуб підсилився екс-гравцями Динамо та лідером Ворскли.

Нападник Шахтаря зацікавив одразу три команди Серії А – один з клубів зробив пропозицію.

Динамо цікавиться французьким захисником – кияни хочуть оформити трансфер до початку єврокубків.

Світ

Роналду отримав нового тренера в Аль-Насрі – фахівець отримав шанс на помсту.

Луїсу Енріке загрожує тривала дискваліфікація за напад на зірку Челсі після фіналу КЧС.

Ілля Забарний поставив умову керівництву ПСЖ – українця може перехопити топ-клуб АПЛ.

Челсі отримав майже 115 млн за перемогу на Клубному ЧС – стало відомо, скільки заробили інші команди.