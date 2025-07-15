Головні новини 14 липня: Модріч став гравцем Мілана, потенційна втрата Динамо, новий тренер Роналду
"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за понеділок, 14 липня.
Офіційні трансфери
Реал завершив 50-мільйонний трансфер лідера Бенфіки.
Лука Модріч офіційно перейшов до Мілана.
Ліверпуль презентував героя Євро-2024 – він уже дебютував у матчі проти екс-команди українця.
Ісенко офіційно перейшов до європейського клубу з українцем у складі.
Україна
Динамо ризикує залишитись без гравця основи на старт кваліфікації у Лізі чемпіонів – Шовковський знайшов цікаву заміну.
Судаков отримав нагороду найкращому бомбардиру Шахтаря – минулого року теж переміг українець.
Чорноморець підписав шістьох новачків – клуб підсилився екс-гравцями Динамо та лідером Ворскли.
Нападник Шахтаря зацікавив одразу три команди Серії А – один з клубів зробив пропозицію.
Динамо цікавиться французьким захисником – кияни хочуть оформити трансфер до початку єврокубків.
Світ
Роналду отримав нового тренера в Аль-Насрі – фахівець отримав шанс на помсту.
Луїсу Енріке загрожує тривала дискваліфікація за напад на зірку Челсі після фіналу КЧС.
Ілля Забарний поставив умову керівництву ПСЖ – українця може перехопити топ-клуб АПЛ.
Челсі отримав майже 115 млн за перемогу на Клубному ЧС – стало відомо, скільки заробили інші команди.