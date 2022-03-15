Україна

Беньямін Вербіч офіційно перебрався до Легії до кінця сезону. Карлос Де Пена наблизився до повернення в рідний клуб. А от Вітінью не покине Динамо найближчим часом.

Металіст офіційно відпустив найкращого бомбардира у чемпіонат Бразилії. Павелко розкрив плани щодо завершення сезону УПЛ – чемпіонат призупинений на невизначений термін.

Війна

Український футболіст-волонтер вбитий російськими нелюдами. Владислав Ващук розповів про життя під обстрілами росіян, коли бомбили 15 годин поспіль.

Мірча Луческу не підтримав ізоляцію Росії від міжнародних турнірів. Ультрас Динамо миттєво відреагували, зробивши заяву щодо головного тренера та братів Суркісів.

Захисник Динамо та форвард Зорі тренуються з Борусією Дортмунд. Леванте прихистив на час війни двох півзахисників Кривбаса.

Європа

Мессі хоче повернутися в Барселону. Неймар і Рамос також готують втечу з ПСЖ. Челсі може отримати нового власника – арабські шейхи готують космічну пропозицію.

Дубль і асист Бензема принесли Реалу перемогу над Мальоркою – "вершкові" відірвалися від другого місця на 10 очок. Манчестер Сіті знову не зумів переграти Крістал Пелас і збільшив шанси Ліверпуля на чемпіонство.