Головні новини 13 жовтня: Динамо вилетіло з Ліги Європи, перемога СК Дніпро-1, ще один матч УПЛ перенесли
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за четвер, 13 жовтня.
Україна
СК Дніпро-1 завдяки голу Довбика видряпав нелогічну перемогу над Вадуцем і наблизився до плей-офф Ліги конференцій.
Динамо безславно програло 4 матч поспіль і вилетіло з ЛЄ – Київ зберігає шанси на єврокубкову весну, новий фейл оборони.
Поєдинок Зорі перенесли, ще один матч змінив локацію – Євген Дикий озвучив вимушені перестановки в УПЛ.
Єврокубки
Ліга Європи: Ман Юнайтед на останніх секундах дотиснув Омонію, Сосьєдад вийшов у плей-офф, Трабзонспор шокував Монако, ПСВ розбив Цюріх із В'юнником, Штурм врятував нічию з Лаціо, Фенербахче гарантував місце у плей-офф, обігравши АЕК.
Ліга конференцій: сенсація в групі СК Дніпро-1, екс-гравець Колоса приніс перемогу, Вільяреал вийшов у плей-офф, Фіорентина здобула принизливу перемогу – усі результати дня