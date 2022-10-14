"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за четвер, 13 жовтня.

Україна

СК Дніпро-1 завдяки голу Довбика видряпав нелогічну перемогу над Вадуцем і наблизився до плей-офф Ліги конференцій.

Динамо безславно програло 4 матч поспіль і вилетіло з ЛЄ – Київ зберігає шанси на єврокубкову весну, новий фейл оборони.

Поєдинок Зорі перенесли, ще один матч змінив локацію – Євген Дикий озвучив вимушені перестановки в УПЛ.

Єврокубки

Ліга Європи: Ман Юнайтед на останніх секундах дотиснув Омонію, Сосьєдад вийшов у плей-офф, Трабзонспор шокував Монако, ПСВ розбив Цюріх із В'юнником, Штурм врятував нічию з Лаціо, Фенербахче гарантував місце у плей-офф, обігравши АЕК.

Ліга конференцій: сенсація в групі СК Дніпро-1, екс-гравець Колоса приніс перемогу, Вільяреал вийшов у плей-офф, Фіорентина здобула принизливу перемогу – усі результати дня