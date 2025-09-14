Україна

Динамо у доданий час втратило перемогу над Оболонню – Буяльський оформив дубль асистів, ювілейний гол Караваєва.

Шовковський пояснив шокуючу осічку Динамо в грі з Оболонню: "Помітив, що є якесь недоналаштування", а Арда Туран розніс Шахтар через нічию проти Металіста 1925.

Шахтар несподівано втратив очки проти Металіста 1925, повторивши "успіх" Динамо – Калюжний врятував скандальним голом.

Динамо відреагувало на заяву Кравця: "Себальйос дорогою до Києва "втратив" 10 сантиметрів зросту".

Перша ліга: хет-трик за 11 хвилин екс-гравця Динамо приніс перемогу Чорноморцю.

Світ

Реал завдяки перфомансу Мбаппе втримав перемогу над Сосьєдадом – вилучення екс-партнера Забарного, фіаско Вінісіуса.

Ювентус здолав Інтер у грандіозному Дербі Італії з сімома голами – брати Тюрам забили один одному, турки зробили феєрію.

Ямаль ризикує пропустити старт Ліги чемпіонів – Флік винить у цьому збірну Іспанії.

Арсенал знищив Ноттінгем на очах Теда Лассо, але втратив лідера, Ярмолюк і Ко несподівано відібрали очки в Челсі, а екс-зірка Шахтаря ледь не забив шедевр за нову команду в АПЛ.

Українці за кордоном

Ванат потрапив у дебютну заявку Жирони на матч Ла Ліги без Циганкова – Мічел пояснив ситуацію екс-динамівців.

"Судаков грав, не знаючи імен партнерів по команді": наставник Бенфіки – про дебют українця та втрату очок.