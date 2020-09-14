Європа

Справжня битва відбулася у Франції. Марсель обіграв ПСЖ вперше за 9 років, а Неймар отримав пряму червону за удар суперника по голові.

В Англії продовжили грати матчі першого туру АПЛ: Тоттенхем поступився Евертону, Лестер з дублем Варді розгромив новачка АПЛ.

Андреа Пірло провів перший матч на посаді головного тренера Ювентуса – туринці знищили суперника.

Ар'єн Роббен оформив своє повернення на футбольне поле, однак відразу ж отримав травму.

Кіліан Мбаппе повідомив ПСЖ про своє бажання покинути клуб і вже обрав два варіанти продовження кар'єри.

Україна

Відбулися чергові матчі другого туру УПЛ. Лідери не грали, але інші команди подарували кілька несподіваних результатів. Зокрема, Минай енсаційно обіграв Олександрію – це дебютна перемога команди в еліті. Остап Маркевич на чолі Маріуполя теж вперше переміг в УПЛ – постраждала Зоря.

Ворскла впевнено розібралася з іншим новачком – Інгульцем. Наразі саме команда Юрія Максимова очолює турнірну таблицю.

Українці за кордоном

Роман Яремчук пропустить матч Гента у Лізі чемпіонів на фоні чуток про трансфер і конфлікт з тренром.

Євген Макаренко допоміг Кортрейку піднятися у трійку лідерів чемпіонату Бельгії – команда українця розгромно перемогла Мускрон.

Артем Фаворов забив гол в Угорщині, а Богдан Михайліченко в Андерлехті перервав серію без перемог.