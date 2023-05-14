Головні новини 13 травня: Динамо вперше програло з Шовковським, рекордний тріумф Холанда
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за суботу, 13 травня.
Україна
Динамо драматично програло Чорноморцю у свій день народження – Григорчук завдав Шовковському першої поразки в УПЛ.
Погані новини надійшли персонально для Владислава Ваната – форварда киян дискваліфікували на 3 матчі за сексистські висловлювання на адресу Монзуль.
Шахтар обіграв Інгулець та офіційно викинув Динамо з боротьби за чемпіонство.
Карпати несподівано програли прямому конкуренту – "леви" ризикують не вийти в УПЛ.
Світ
Челсі вдома не обіграв найгіршу виїзну команду АПЛ – Стерлінг дав урок Мудрику, але провал воротаря і оборони вкрав очки.
Ерлінг Холанд з рекордним відривом виграв нагороду гравця сезону АПЛ – партнери Зінченка доповнили топ-3.
Реал напіврезервним складом тріумфував у мадридському дербі – Асенсіо переміг Хетафе дальнім ударом, Лунін не вийшов.
Українці за кордоном
Віктор Циганков оформив 5 асист за Жирону, почавши диво-камбек на полі четвертої команди Іспанії.
Олексій Кащук продовжує запалювати в складі азербайджанського Сабаха. Нестримний українець дублем шокував Бешикташ у матчі, який завершився зрахунком 3:3.
Ілля Забарний дебютував в основі Борнмута й привіз гол, хоча провів хороший тайм у програному матчі на полі Крістал Пелас.