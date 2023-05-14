Україна

Динамо драматично програло Чорноморцю у свій день народження – Григорчук завдав Шовковському першої поразки в УПЛ.

Погані новини надійшли персонально для Владислава Ваната – форварда киян дискваліфікували на 3 матчі за сексистські висловлювання на адресу Монзуль.

Шахтар обіграв Інгулець та офіційно викинув Динамо з боротьби за чемпіонство.

Карпати несподівано програли прямому конкуренту – "леви" ризикують не вийти в УПЛ.

Світ

Челсі вдома не обіграв найгіршу виїзну команду АПЛ – Стерлінг дав урок Мудрику, але провал воротаря і оборони вкрав очки.

Ерлінг Холанд з рекордним відривом виграв нагороду гравця сезону АПЛ – партнери Зінченка доповнили топ-3.

Реал напіврезервним складом тріумфував у мадридському дербі – Асенсіо переміг Хетафе дальнім ударом, Лунін не вийшов.

Українці за кордоном

Віктор Циганков оформив 5 асист за Жирону, почавши диво-камбек на полі четвертої команди Іспанії.

Олексій Кащук продовжує запалювати в складі азербайджанського Сабаха. Нестримний українець дублем шокував Бешикташ у матчі, який завершився зрахунком 3:3.

Ілля Забарний дебютував в основі Борнмута й привіз гол, хоча провів хороший тайм у програному матчі на полі Крістал Пелас.