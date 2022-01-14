Андрій Шевченко

Андрій Шевченко повернувся на рідний Сан-Сіро. Уболівальники тепло привітали українця, а Паоло Мальдіні висловив підтримку.

Зрештою, Дженоа з боями програла Мілану та вилетіла з Кубка Італії. Новачок генуезців дебютним голом шокував "россонері".

Україна

Луганська Зоря підписала двох гравців Динамо. Тим часом кияни віддали Каргбо в оренду європейському клубу

Шахтар вийшов з відпустки і повідомив імена суперників на зимових зборах.

СК Дніпро-1 офіційно підписав колишнього нападника Реала

Світ

Атлетік оформив камбек з Атлетіко після гола у власні ворота і став другим фіналістом Суперкубка Іспанії

Дінь офіційно перейшов до Астон Вілли – Миколенко остаточно позбувся конкурента

Фіорентина у вогняному матчі вибила Наполі з Кубка Італії: 7 голів, 3 червоні, дебютний гол Пйонтека і катастрофа кіпера

Мессі пропустить найближчий матч ПСЖ і не поїде в табір збірної Аргентини