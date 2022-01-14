Головні новини 13 січня: Шевченко вилетів з Кубка Італії, Динамо скидає баласт
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за четвер, 13 січня.
Андрій Шевченко
Андрій Шевченко повернувся на рідний Сан-Сіро. Уболівальники тепло привітали українця, а Паоло Мальдіні висловив підтримку.
Зрештою, Дженоа з боями програла Мілану та вилетіла з Кубка Італії. Новачок генуезців дебютним голом шокував "россонері".
Україна
Луганська Зоря підписала двох гравців Динамо. Тим часом кияни віддали Каргбо в оренду європейському клубу
Шахтар вийшов з відпустки і повідомив імена суперників на зимових зборах.
СК Дніпро-1 офіційно підписав колишнього нападника Реала
Світ
Атлетік оформив камбек з Атлетіко після гола у власні ворота і став другим фіналістом Суперкубка Іспанії
Дінь офіційно перейшов до Астон Вілли – Миколенко остаточно позбувся конкурента
Фіорентина у вогняному матчі вибила Наполі з Кубка Італії: 7 голів, 3 червоні, дебютний гол Пйонтека і катастрофа кіпера
Мессі пропустить найближчий матч ПСЖ і не поїде в табір збірної Аргентини