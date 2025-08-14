Головні новини 13 серпня: Забарний приклався до Суперкубка УЄФА, Мілевський повторив Роналду, українець в Бундеслізі
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за середу, 13 серпня.
Україна
Динамо може звільнити Шовковського після вильоту з ЛЧ – джерело назвало 2 осіб, з якими буде говорити Суркіс.
Кубок України 2025/26: визначилися всі пари 1/32 фіналу – битва представників УПЛ та 4 аматори.
Мілевський освідчився своїй дівчині, а Селезньов вдруге став батьком – відоме ім'я малюка.
Кривбас офіційно підписав дев'ятого літнього новачка.
Судаков отримав шанс покинути Шахтар – гранд з українцем у складі відновив інтерес.
Єврокубки
ПСЖ виграв Суперкубок УЄФА, видряпавши перемогу над Тоттенхемом у серії пенальті – парижани відігрались з 0:2.
Лідер чемпіонату Норвегії вилетів з єврокубків – допоміг екс-конкурент Довбика.
Трансфери
Невдаху Зорі несподівано підписав чемпіон Бельгії.
Мілан посилився партнером українця, а Борнмут офіційно підписав заміну Забарному.
Чемпіон Європи офіційно перейшов до найбагатшого клубу світу – Мілан отримає солідну компенсацію.
Українці за кордоном
Хлань офіційно знайшов новий клуб у Європі – гратиме з легендарним чемпіоном світу.
Клуб Бундесліги офіційно підписав гравця збірної України.
Зінченка переманює легендарний тренер: дивні умови трансферу – іменитий клуб придумав, як розвести Арсенал.
Довбик може стати одноклубником Миколенка – вибуховий інсайд про "братній" трансфер за 43 млн.
Черговий українець переходить в Англію – відомий клуб і вартість трансферу.