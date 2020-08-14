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ЛІГА ЧЕМПІОНІВ РБ ЛЕЙПЦИГ - АТЛЕТІКО ПЕРША ЛІГА ДИНАМО

Головні новини 13 серпня: Атлетіко сенсаційно вилетів з Ліги чемпіонів, клуби Серії А полюють на гравців збірної України

07:00 - Читать на русском
Головні новини 13 серпня: Атлетіко сенсаційно вилетів з Ліги чемпіонів, клуби Серії А полюють на гравців збірної України
Головні новини футболу 13 серпня

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 13 серпня.

Ліга чемпіонів

Визначилась перша пара півфіналістів Ліги чемпіонів – суперником ПСЖ стане РБ Лейпциг. Німці сенсаційно вибили з турніру Атлетіко. Дивіться відео голів і огляд вогняного матчу. Скейт, листування з Гвардіолою, відмова Реалу: чим живе Юліан Нагельсманн – творець цього дива та наймолодший коуч-півфіналіст в історії ЛЧ.

Чутно відголос і попереднього поєдинку. Руслан Маліновський розізлив Гасперіні з ПСЖ, та награв на кращий клуб: в Італії озвучили головну претензію до українця в Лізі чемпіонів. Президент ПСЖ зробив гучну заяву щодо майбутнього Мбаппе та Неймара після тріумфу над Аталантою.

Сьогодні відбудеться третій чвертьфінал – Баварія зустрічається з Барселоною. Анонс поєдинку незабаром з'явиться на "Футбол 24".

Україна

Поширюються численні чутки про інтерес клубів Серії А до наших футболістів. Динамо відмовилося продавати Владислава Супрягу в Болонью. Наполі втратив надію підписати Віталія Миколенка – італійці шоковані апетитами Динамо. Неаполітанці вже перемкнулися на іншого українця – Миколу Матвієнка. А Миколенко, своєю чергою, потрапив у сферу інтересів Інтера.

Минай виграв Першу лігу та піднявся в УПЛ, Інгулець вихопив другу путівку, Рух – також майже в еліті, Волинь пролетіла повз Прем'єр-лігу. Перша ліга оголосила найкращого гравця та найкращого тренера сезону.

Динамо підписало Костевича без відома Мірчі Луческу, тренер здивований. А ще румунський фахівець знайшов рецепт проти епідемії травм у команді. Десна офіційно допущена до матчів Ліги Європи.

Світ

Ювентус приголомшив бажанням продати Роналду – Кріштіану нібито запропонували Барселоні. Оточення португальця відреагувало на цю інформацію про трансфер.

Шахтар може "звільнити" Антоніо Конте – доля тренера Інтера вирішиться після півфіналу Ліги Європи. Блез Матюйді офіційно став першою зіркою в клубі Бекхема. Євген Шахов покине Лечче.

blog_ava
Пірло прагне повернути Морату в Ювентус
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