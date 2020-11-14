Головні новини 13 листопада: коронавірус може зірвати матч збірної України, Реброва сватають на місце Шевченка

Збірна України

Матч проти Німеччини опинився під загрозою через спалах коронавірусу. Інфіковані 4 гравці "синьо-жовтих". Долю матчу вирішуватиме місцева влада.

ЗМІ повідомив, що Сергій Ребров буде наступним тренером національної команди, а Шевченко може покинути команду вже влітку. УАФ оперативно відреагувала на цю інофрмацію.

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Україна

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Світ

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