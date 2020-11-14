Головні новини 13 листопада: коронавірус може зірвати матч збірної України, Реброва сватають на місце Шевченка
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 13 листопада.
Збірна України
Матч проти Німеччини опинився під загрозою через спалах коронавірусу. Інфіковані 4 гравці "синьо-жовтих". Долю матчу вирішуватиме місцева влада.
ЗМІ повідомив, що Сергій Ребров буде наступним тренером національної команди, а Шевченко може покинути команду вже влітку. УАФ оперативно відреагувала на цю інофрмацію.
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Україна
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Світ
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