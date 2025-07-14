Головні новини 13 липня: Челсі став чемпіоном світу, екс-зірка Динамо завершив кар'єру, Бенфіка продає Трубіна
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за неділю, 13 липня.
Україна
Карпати вирвали нічию у володаря Кубка Австрії, Кривбас розписав мирову з 20-разовим чемпіоном Угорщини.
Металіст 1925 запропонував Динамо 3 млн євро за молоду зірку команди.
Найдорожчий гравець в історії Динамо завершив кар'єру – він пограв у АПЛ та забивав Ліверпулю.
Світ
Челсі виграв Клубний чемпіонат світу-2025, шокувавши ПСЖ трьома голами до перерви – Палмер оформив 2+1.
Євро-2025, жінки: визначилися усі учасники плей-офф – сітка до фіналу, остаточні турнірні таблиці.
Роналду пропустить багато матчів Аль-Насра в наступному сезоні.
Українці за кордоном
Бенфіка намагається позбутися Трубіна – українець втрачає місце в основі, Шахтар готується рахувати гроші.
Бесєдін відзначився черговим голом в Чехії – відео результативної дії екс-форварда збірної України.
Український воротар Байєра переїде в інший чемпіонат – це восьмиразовий чемпіон країни.