Головні новини 13 липня: арешт генсека УАФ, нищівна поразка Шахтаря, трансфери топ-клубів
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за четвер, 15 липня.
Україна
Шахтар без шансів програв чемпіонам Греції – фестиваль привозів завершився 0:5, Віда і Ко скували атаку "гірників". Схоже, клуб вже знайшов вирішення проблем в атаці, адже завершує трансфер 18-річного бразильця за чималу суму.
Мірча Луческу посприяв трансферу Кендзьори в Європу – поляк погодився на суттєве зменшення зарплатні.
Генсека УАФ Юрія Запісоцького затримали для доставлення до суду – він не з'явився на засідання.
Світ
Ліга конференцій: дебют Цітаішвілі, українець забив у дуелі потенційних суперників Ворскли, асист екс-форварда Шахтаря.
Ювентус жорстко виганяє Бонуччі – капітана відсторонили, допоки не знайде собі новий клуб.
Ван Боммель пише історію з Антверпеном: оговтався після провалу, оформив золотий дубль та чекає на дебют в ЛЧ.
Офіційні трансфери
Екс-гравець Динамо та збірної України Євген Макаренко став одноклубником Бєсєдіна за кордоном.
Мілан придбав конкурента Мудрика у Челсі. Миколенко отримав у Евертоні титулованого конкурента.
Екс-конкурент Зінченка продовжив спад – був найкращим у Бундеслізі, а тепер переїхав до Туреччини