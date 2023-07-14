Україна

Шахтар без шансів програв чемпіонам Греції – фестиваль привозів завершився 0:5, Віда і Ко скували атаку "гірників". Схоже, клуб вже знайшов вирішення проблем в атаці, адже завершує трансфер 18-річного бразильця за чималу суму.

Мірча Луческу посприяв трансферу Кендзьори в Європу – поляк погодився на суттєве зменшення зарплатні.

Генсека УАФ Юрія Запісоцького затримали для доставлення до суду – він не з'явився на засідання.

Світ

Ліга конференцій: дебют Цітаішвілі, українець забив у дуелі потенційних суперників Ворскли, асист екс-форварда Шахтаря.

Ювентус жорстко виганяє Бонуччі – капітана відсторонили, допоки не знайде собі новий клуб.

Ван Боммель пише історію з Антверпеном: оговтався після провалу, оформив золотий дубль та чекає на дебют в ЛЧ.

Офіційні трансфери

Екс-гравець Динамо та збірної України Євген Макаренко став одноклубником Бєсєдіна за кордоном.

Мілан придбав конкурента Мудрика у Челсі. Миколенко отримав у Евертоні титулованого конкурента.

Екс-конкурент Зінченка продовжив спад – був найкращим у Бундеслізі, а тепер переїхав до Туреччини