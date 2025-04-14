"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за неділю, 13 квітня 2025 року.

Україна

Рома врятувалася проти Лаціо: Довбик провалився, інтуїція не підвела Раньєрі в його прощальному Римському дербі.

Циганков зробив момент матчу й міг забити, але відчув шок через ранню заміну – Жирона дарує першу перемогу за 10 матчів.

Зубков дублем приніс перемогу Трабзонспору – відео голів українця.

Полісся з дебютним голом легіонера здолало Ворсклу – Крупський ледь не оформив шедевр, Максимов програв 3-й матч поспіль.

Верес в більшості переміг Зорю – Харатін оформив своєрідний дубль.

Колос на виїзді переграв Лівий Берег, оформивши перемогу у першому таймі.

"Костишин не став кардинально ламати": Третьяков – про нерв матчу з Лівим Берегом, зміни в Колосі і зустріч у ресторані. ЕКСКЛЮЗИВ Футбол 24.

Минай сенсаційно поступився аутсайдеру Першої ліги завдяки диво-голу, Маріуполь програв екс-тренеру збірної України.

Світ

Реал обіграв Алавес із двома вилученнями – Мбаппе заробив четверту червону в кар'єрі.

Мбаппе загрожує дискваліфікація на 2-3 матчі – він дізнався долю на фінал Кубка Іспанії проти Барселони.

Ньюкасл розгромив Манчестер Юнайтед – Барнс повторив рекорд Ширера, "дияволів" так не принижували з 1931 року.

Ліверпуль переміг завдяки рекордному асисту Салаха, Вулверхемптон розбив Тоттенхем, Челсі повернувся у зону ЛЧ.

Реал – Арсенал: Артета ризикує втратити трьох гравців на матч Ліги чемпіонів – шанс для Луніна і Ко на камбек.

Аталанта перемогла Болонью в битві за ЛЧ – бергамаски обійшли Ювентус, Ретегі впритул наблизився до рекорду Індзагі.

Сассуоло повертається до Серії А – клуб оформив вихід в еліту за 5 турів до кінця чемпіонату.