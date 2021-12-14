Головні новини 13 грудня: жеребкування ЛЧ відбулося двічі, Ференцварош хоче запросити Скрипника
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за понеділок, 13 грудня.
Єврокубки
Через технічну помилку УЄФА довелося двічі проводити жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Результати повторного жеребкування – оновлені пари для українців, Роналду та Мессі замість очної дуелі повертаються в Іспанію. Вже відомі дати матчів.
Результати жеребкування стикових матчів ЛЄ – Маліновський, Холанд і Вернидуб отримали суперників
Результати жеребкування стикових матчів Ліги конференцій – всі пари 1/16 фіналу
Україна
Динамо і Шахтар заробили в Лізі чемпіонів понад 30 мільйонів євро – як розподілився дохід
Угорський Ференцварош звільнив головного тренера. Колишній клуб Сергія Реброва прагне переманити Віктора Скрипника та розглядає кандидатуру екс-наставника збірної Росії.
Ігор Бурбас повідомив про зміну тренера в Чорноморці. За його інформацією, в Одесу повернувся Роман Григорчук.
УАФ продовжила контракти з низкою фахівців. Зокрема, нову угоду підписав Руслан Ротань.
Світ
Рома впевнено перемогла Спецію – Смоллінг забив історичний гол, Коваленко зіграв 53 хвилини.
Яремчук мав проблеми після матчу проти Динамо – тренер Бенфіки вирішив не випускати українця в чемпіонаті
АПЛ зафіксувала рекордну кількість хворих на коронавірус. Манчестер Юнайтед вже зупинив тренувальний процес і веде перемовини про перенесення матчу АПЛ.