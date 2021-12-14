Мессі та Роналду таки не зіграють між собою в 1/8 Ліги чемпіонів

Єврокубки

Через технічну помилку УЄФА довелося двічі проводити жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Результати повторного жеребкування – оновлені пари для українців, Роналду та Мессі замість очної дуелі повертаються в Іспанію. Вже відомі дати матчів.

Результати жеребкування стикових матчів ЛЄ – Маліновський, Холанд і Вернидуб отримали суперників

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Україна

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Світ

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