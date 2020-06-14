Головні новини 13 червня: Динамо виграло битву за ЛЧ, Наполі у фіналі Кубка Італії, Шахтар втратив лідера на півроку

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 13 червня.

Україна

Динамо переграло Зорю в центральному матчі 26 туру УПЛ. Михайличенко робить унікальну річ, камбек мрії Циганкова, Скрипник повторює Шахтар – такою вийшла битва за Лігу чемпіонів. Кияни піднялися на друге місце та відірвалися від Зорі на 3 очки.

Арбітр ухвалив скандальне рішення після жорсткого фолу Кендзьори, порушивши правила VAR. Сидорчук зазнав моторошної травми під час матчу – гравці Динамо винесли капітана на руках. Дивіться відео голів і огляд поєдинку.

Маріуполь розписав результативну нічию з Ворсклою – полтавці забили в стилі Динамо-1986, чемпіон світу врятував азовців. Олімпік вдома переміг Львів – донеччани перервали 10-матчеву безвиграшну серію, Тейшейра забив шедевральний гол.

Шахтар на тривалий час втратив лідера. Ісмаїлі отримав серйозну травму та буде змушений лягти під ніж. За прогнозами медиків захисник пропустить близько 6-ти місяців.

Європа

Наполі відстояв нічию з Інтером і вийшов у фінал Кубка Італії. Еріксен "сухим листом" фантастично відкрив рахунок у матчі, скориставшись жахливим фейлом Оспіни. Однак потім голкіпер реабілітувався та допоміг Мертенсу стати найкращим бомбардиром в історії Наполі.

У Німеччині Холанд на останніх секундах вирвав перемогу для Борусії Д, але Баварія не дозволила відродити інтригу, дотиснувши у важкому матчі Гладбах. Визначення чемпіона перенесли на наступний тур.

Марафон Прімери триває. Барселона знищила Мальорку на виїзді – Мессі забив сам і оформив два асисти. У Норвічі знайшли інфікованих коронавірусом перед відновленням АПЛ.

Наші за кордоном

Андрій Лунін з двома обличчями приголомшив іспанські ЗМІ та фанатів: від сучого сина до божевільного рятівника за 90 хвилин. Василь Кравець став фаворитом у боротьбі за виживання з Луніним і Зозулею – українець здобув важливу перемогу в Сегунді.

Ференцварош Сергія Реброва з двома українцями мінімально переміг в Угорщині – фанати повернулись на стадіон після карантину. Фенербахче нібито знайшов зіркову альтернативу українському фахівцю.