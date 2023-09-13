Євро-2024

Україна програла Італії у матчі відбору на Євро-2024 та ускладнила завдання виходу з групи. Дублем у наших воротах відзначився Фраттезі, а за "синьо-жовтих" один гол забив Ярмоленко. Сергій Ребров пояснив причини поразки. У паралельному матчі Північна Македонія впевнено здолала Мальту і закрутила трикутник за участю України.

Україна

Брат голкіпера Шахтаря загинув на фронті. Молодіжна збірна розпочала відбір на Євро-2025 перемогою над Північною Ірландією.

Динамо шокувало новим прізвищем у заявці на УПЛ – форвард-привид, який понад рік без офіційного футболу. Лідер Шахтаря зацікавив Ювентус – в Італії озвучили стартову ціну за українця. Український футболіст перейшов із Барселони в Атлетіко.

Світ

Англія переграла Шотландію у святковому матчі. Німеччина зламала катастрофічну серію перемогою над Францією – відставка Фліка миттєво дала результат.

Ювентус може розірвати контракт з Погба внаслідок допінг-скандалу. Бонуччі подасть до суду на Ювентус через неналежне ставлення.