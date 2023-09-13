Головні новини 12 вересня: збірна України програла Італії, молодіжка вдало стартувала, лідер Шахтаря на олівці Ювентуса
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 12 вересня.
Євро-2024
Україна програла Італії у матчі відбору на Євро-2024 та ускладнила завдання виходу з групи. Дублем у наших воротах відзначився Фраттезі, а за "синьо-жовтих" один гол забив Ярмоленко. Сергій Ребров пояснив причини поразки. У паралельному матчі Північна Македонія впевнено здолала Мальту і закрутила трикутник за участю України.
Україна
Брат голкіпера Шахтаря загинув на фронті. Молодіжна збірна розпочала відбір на Євро-2025 перемогою над Північною Ірландією.
Динамо шокувало новим прізвищем у заявці на УПЛ – форвард-привид, який понад рік без офіційного футболу. Лідер Шахтаря зацікавив Ювентус – в Італії озвучили стартову ціну за українця. Український футболіст перейшов із Барселони в Атлетіко.
Світ
Англія переграла Шотландію у святковому матчі. Німеччина зламала катастрофічну серію перемогою над Францією – відставка Фліка миттєво дала результат.
Ювентус може розірвати контракт з Погба внаслідок допінг-скандалу. Бонуччі подасть до суду на Ювентус через неналежне ставлення.