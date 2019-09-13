toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Головні новини 12 вересня: Динамо потрапило до топу найкращих у Європі, Ярмоленко переміг у голосуванні за гол місяця

07:00 316 Читать на русском
Головні новини 12 вересня: Динамо потрапило до топу найкращих у Європі, Ярмоленко переміг у голосуванні за гол місяця
Головні новини 12 вересня: Динамо потрапило до топу найкращих у Європі, Ярмоленко переміг у голосуванні за гол місяця

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин футболу за 12 вересня.

Україна

Динамо – з баластом, Шахтар – із дірою у захисті: підсумки трансферного вікна для усіх клубів УПЛ.

Динамо потрапило у топ-5 європейських клубів за зростанням відвідуваності у минулому сезоні.

Шахтар презентував новачків – Вітао сконфузився, назвавши Евертон колишнім клубом Коноплянки.

Колишній захисник Динамо Люлька поповнив склад Львова.

Світ

"Барселона – мій дім, але я хочу перемагати": Мессі інтригує майбутнім, приймає запрошення Роналду, атакує Ліверпуль.

Неймар готовий зіграти за ПСЖ вперше за 4 місяці – фанати готують бунт, клуб налаштований радикально.

Інтер та Мілан витратять більш ніж півмільярда євро на будівництво нового стадіону – Сан-Сіро знесуть.

Українці за кордоном

"Пеп зробив з нього українського Зідана за 2 роки": Зінченко перевершив усіх з Ман Сіті та видав шоу проти Нігерії.

Ярмоленко став автором найкращого гола Вест Хема у серпні.

Зінченко став найдорожчим українським футболістом.

blog_ava
Себальйос "знайшов" в Арсеналі Роналду часів Реала
00:41
453
Теги
Світ Дайджест
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
56
хв
Фортуна
21:30
Вольфсбург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук