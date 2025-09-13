Україна

Олександрія здобула першу перемогу в сезоні, розгромивши ЛНЗ – Цара оформив дубль, а Верес у меншості втримав перемогу над Кудрівкою – рівняни виграли у другому матчі поспіль

Бурбас висловив підозри щодо "договірняків" в українському футболі – в УАФ вже відповіли

Полісся офіційно відпустило легіонера до Європи, а новачок УПЛ підписав вихованця Шахтаря

Вернидуб може очолити національну збірну Молдови, – джерело

Українці за кордоном

Гравець збірної України, який запалив на старті сезону в Італії, підписав новий контракт із клубом

Лунін хоче покинути Реал вже у січні – українець зважиться на це лише за однієї умови, а Зінченка офіційно презентували у статусі гравця Ноттінгема Форест – українець отримав уже знайомий номер

Трубін не зміг подарувати Судакову переможний дебют, пропустивши на останніх хвилинах від Санта-Клари

Світ

УЄФА затвердив нове правило для ЛЧ: все через Родрі та Карвахаля – революція в реєстрації гравців

Флік уник дискваліфікації на матч ЛЧ – УЄФА скасував покарання після скандального півфіналу з Інтером

Байєр переміг одразу після звільнення Тен Хага, здолавши Айнтрахт вдев'ятьох – Грімальдо оформив дубль зі штрафних

Ельче втримав бойову нічию із Севільєю, забивши двічі з двох ударів – нервіонцям скасували три голи