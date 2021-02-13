Головні новини 12 січня: Баварія підтвердила супертрансфер, Шевченко особисто захищатиме Україну
"Футбол 24" підготував дайджест головних новин за п'ятницю, 12 січня.
Україна
Динамо офіційно отримало нового генерального партнера – на передній частині футболки з'явився напис.
Ворскла підписала ще одного легіонера – команду Юрія Максимова поповнив нідерландець.
Олександрія офіційно підписала екс-хавбека Динамо на правах вільного агента.
Головний тренер Легії підтвердив переговори з Динамо щодо Шабанова.
Селезньов зник із заявки Колоса на другу частину УПЛ.
Швейцарія – Україна: Шевченко особисто відстоюватиме інтереси "синьо-жовтих" у Лозанні.
Світ
Баварія підтвердила, що влітку підпише оборонця РБ Лейпциг Дайота Упамекано.
Лестер втратив основного захисника до кінця сезону через складну травму.
Салах став автором найкрасивішого гола АПЛ у січні – Ярмоленко не зупинив форварда Ліверпуля. Гвардіола отримав нагороду найкращому тренеру.
Дуель Моурінью з Гвардіолою і неприємні спогади Зінченка, Пірло може відправити Гаттузо у відставку: топ-матчі вікенду
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