Головні новини 12 серпня: Неймар вибив Маліновського з Ліги чемпіонів, Динамо може оформити кілька трансферів у Серію А

Шахтар – у півфіналі Ліги Європи

Вчора перша половина дня була присвячена виходу Шахтаря в 1/2 фіналу ЛЄ. Завдяки цьому досягненню, "гірники" випередили два топ-клуби в рейтингу УЄФА, а Україна піднялася у таблиці коефіцієнтів. Чотири гравці донеччан, потрапили до символічної збірної ЛЄ. Інтер, який протистоятиме українському клубу у півфіналі, вже втратив лідера через травму.

"Розтерзали в одну хвіртку" – рекція на успіх підопічних Луъша Каштру була бурхливою, але не всі гравці Шахтаря отримали високі оцінки. Журналіст "Футбол 24" в Німеччині описав залаштунки "фіналу вісьмох".

Динамо та Україна

УАФ офіційно затвердила календар та регламент УПЛ, а також формат Кубка України 2020/21 з привілеями для грандів.

Динамо розривають італійські ЗМІ – в Серію А можуть перейти кілька гравців київського клубу. Вже конкретика що Владислава Супряги – за нього дають чималу суму. А от Олександр Андрієвський може опинитися в СК Дніпро-1.

Водночас, у Києві ми точно не побачимо Антоніо Чолака – керівництво "біло-синіх" спростувало чутки про переговори, а син Рівалдо, якого теж сватали в Динамо, вже підписав контракт з Краковією, де виступає Олексій Дитятьєв.

Світ

Маліновський драматично вилетів з Ліги чемпіонів – ПСЖ на останніх хвилинах шокував Аталанту двома голами і вирвав путівку в 1/2 фіналу ЛЧ.

Барселона повідомила про зараження свого гравця коронавірусом, Жан-Клер Тодібо сам зізнався, що йшлося про нього.

Ювентус офіційно розірвав контракт з Блезом Матюйді, а мадридський Реал достроково повернув Мартіна Едегора із Сосьєдада.