Головні новини 12 серпня: Динамо вилетіло з ЛЧ, Забарний офіційно перейшов у ПСЖ, трагедія в сім'ї Судакова
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за вівторок, 12 серпня.
Ліга чемпіонів
Динамо безвольно програло Пафосу і вилетіло з ЛЧ – Україна не знала такого провалу 20 років. Відеоогляд матчу. Прес-конференція Шовковського після провалу – шок від власної команди, трансфери потрібні у кожну лінію.
Трубін знову не пропустив і допоміг Бенфіці вийти у вирішальний раунд відбору ЛЧ – "орли" розчавили Ніццу 4:0.
Українець забив пенальті, але вилетів, камбек Моурінью з шедевром екс-зірки Шахтаря, Црвена Звезда регоче з Динамо: ЛЧ.
Відомі всі пари плей-офф Ліги чемпіонів: Трубін знову зіграє проти Моурінью.
Україна
Помер батько Георгія Судакова за день до 51-річчя – зворушливе прощання зірки Шахтаря.
Михавко опинився на радарах Ліверпуля – захисник Динамо має в конкурентах зірку АПЛ та претендента в збірну Італії.
Динамо офіційно внесло до заявки УПЛ нового нападника.
Світ
Реал легко розбив команду з Австрії у спарингу – знущальний дубль Мбаппе, Лунін отримав крихти і врятував.
Баварія перемогла в контрольному матчі завдяки шедевру вихованця (ВІДЕО).
Трансфери
100-мільйонна зірка Манчестер Сіті офіційно став одноклубником Миколенка.
Клуб Фабрегаса офіційно підписав чемпіона Європи.
Циганков отримав зіркового партнера – він грав разом з де Брюйне і Грізманном.
Українці за кордоном
Забарний офіційно став гравцем ПСЖ – українець здивував обраним номером. Ілля вперше зустрівся з новими партнерами – ПСЖ показав відео прийому і відльоту на Суперкубок Європи.
Забарний прийшов у ПСЖ на тлі великого скандалу – чемпіон Європи публічно спалив мости з клубом.
Довбик зацікавив ще один клуб з АПЛ – раніше він хотів переманити іншого українця.