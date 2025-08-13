Ліга чемпіонів

Динамо безвольно програло Пафосу і вилетіло з ЛЧ – Україна не знала такого провалу 20 років. Відеоогляд матчу. Прес-конференція Шовковського після провалу – шок від власної команди, трансфери потрібні у кожну лінію.

Трубін знову не пропустив і допоміг Бенфіці вийти у вирішальний раунд відбору ЛЧ – "орли" розчавили Ніццу 4:0.

Українець забив пенальті, але вилетів, камбек Моурінью з шедевром екс-зірки Шахтаря, Црвена Звезда регоче з Динамо: ЛЧ.

Відомі всі пари плей-офф Ліги чемпіонів: Трубін знову зіграє проти Моурінью.

Україна

Помер батько Георгія Судакова за день до 51-річчя – зворушливе прощання зірки Шахтаря.

Михавко опинився на радарах Ліверпуля – захисник Динамо має в конкурентах зірку АПЛ та претендента в збірну Італії.

Динамо офіційно внесло до заявки УПЛ нового нападника.

Світ

Реал легко розбив команду з Австрії у спарингу – знущальний дубль Мбаппе, Лунін отримав крихти і врятував.

Баварія перемогла в контрольному матчі завдяки шедевру вихованця (ВІДЕО).

Трансфери

100-мільйонна зірка Манчестер Сіті офіційно став одноклубником Миколенка.

Клуб Фабрегаса офіційно підписав чемпіона Європи.

Циганков отримав зіркового партнера – він грав разом з де Брюйне і Грізманном.

Українці за кордоном

Забарний офіційно став гравцем ПСЖ – українець здивував обраним номером. Ілля вперше зустрівся з новими партнерами – ПСЖ показав відео прийому і відльоту на Суперкубок Європи.

Забарний прийшов у ПСЖ на тлі великого скандалу – чемпіон Європи публічно спалив мости з клубом.

Довбик зацікавив ще один клуб з АПЛ – раніше він хотів переманити іншого українця.