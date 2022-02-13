Українці за кордоном

Яремчук віддав асист на переможний гол: блискуче повернення форварда Бенфіки після травми.

Зінченко долучився до розгрому Норвіча, а Манчестер Сіті став ближчим до "золота" АПЛ. Швед забив, посприявши розгромній перемозі Мехелена – українець з результативною дією три останні матчі.

Краковія презентувала Коноплянку: українець зробив кілька подарунків уболівальникам і сконфузився на одному з перших інтерв'ю в Польщі.

Світ

Челсі виграв Клубний ЧС, дотиснувши Палмейрас з екс-динамівцем: пенальті й "золотий хлопчик" допомогли Тухелю. Тьягу Сілва став найкращим гравцем клубного ЧС, повторивши досягнення Рамоса.

Баварія сенсаційно поступилась Бохуму у матчі з шістьма голами. Наполі втратив перемогу над Інтером і змарнував можливість очолити турнірну таблицю Серії А.

Реал не зміг здолати Вільяреал: млява репетиція перед матчем Ліги чемпіонів проти ПСЖ. Атлетіко вдесятьох вирвав перемогу над Хетафе: шедевр Ермосо поставив крапку в перестрілці із сімома голами.

Евертон розбив Лідс у матчі за життя, а Манчестер Юнайтед не зміг перемогти Саутгемптон.

Спаринги клубів УПЛ

Шахтар на очах Петракова дотиснув однойменний клуб із Караганди: Мудрик та Конопля роблять результат.

Зоря, СК Дніпро-1 та Рух зіграли по два спаринги: Довбик та Булеца забили переможні голи.

Чорноморець втретє поспіль втратив перемогу на останній хвилині, а Морозюк забив шедевральний гол.