Головні новини 12 лютого: Челсі – тріумфатор Клубного ЧС, українці показали результат у Європі, Шахтар знову переміг
Футбол 24 презентує дайджест головних новин за 12 лютого.
Українці за кордоном
Яремчук віддав асист на переможний гол: блискуче повернення форварда Бенфіки після травми.
Зінченко долучився до розгрому Норвіча, а Манчестер Сіті став ближчим до "золота" АПЛ. Швед забив, посприявши розгромній перемозі Мехелена – українець з результативною дією три останні матчі.
Краковія презентувала Коноплянку: українець зробив кілька подарунків уболівальникам і сконфузився на одному з перших інтерв'ю в Польщі.
Світ
Челсі виграв Клубний ЧС, дотиснувши Палмейрас з екс-динамівцем: пенальті й "золотий хлопчик" допомогли Тухелю. Тьягу Сілва став найкращим гравцем клубного ЧС, повторивши досягнення Рамоса.
Баварія сенсаційно поступилась Бохуму у матчі з шістьма голами. Наполі втратив перемогу над Інтером і змарнував можливість очолити турнірну таблицю Серії А.
Реал не зміг здолати Вільяреал: млява репетиція перед матчем Ліги чемпіонів проти ПСЖ. Атлетіко вдесятьох вирвав перемогу над Хетафе: шедевр Ермосо поставив крапку в перестрілці із сімома голами.
Евертон розбив Лідс у матчі за життя, а Манчестер Юнайтед не зміг перемогти Саутгемптон.
Спаринги клубів УПЛ
Шахтар на очах Петракова дотиснув однойменний клуб із Караганди: Мудрик та Конопля роблять результат.
Зоря, СК Дніпро-1 та Рух зіграли по два спаринги: Довбик та Булеца забили переможні голи.
Чорноморець втретє поспіль втратив перемогу на останній хвилині, а Морозюк забив шедевральний гол.