Україна

Шахтар підпише захисника збірної Грузії – "гірники" виграли перегони у Ювентуса та Валенсії.

УПЛ вперше за 24 роки не буде представлена на чемпіонаті світу.

"Я хотів усе кинути": Луческу назвав матч, після якого ледь не пішов із Динамо.

Світ

Ньюкасл здолав Челсі й піднявся у топ-3, Ліверпуль розбив Саутгемптон, Тоттенхем перестріляв Лідс у битві з 7 голами – результати 16-го туру АПЛ.

Арсенал розбив Вулверхемптон на виїзді та зміцнив лідерство в АПЛ – Зінченко ледь не привіз і взяв участь в обох голах.

Евертон розгромно влетів одному з аутсайдерів у матчі АПЛ – Миколенко став співучасником 2 голів і швидко травмувався.

Брентфорд у компенсований час вирвав заслужену перемогу над Ман Сіті – дубль Тоуні надав Арсеналу шанс піти у відрив.

Легендарний бомбардир, який виступав за Баварію, отримав смертельний вирок в Ірані.

Українці за кордоном

Віталій Миколенко зазнав моторошної травми у зіткненні головами – українця довелося негайно міняти.

Кращий за Куртуа: видання з Барселони оцінило гру Луніна у першій частині сезону

Ребров дивом уник поразки проти екс-зірок Барселони – порятунок за 2 хвилини, Ярмоленко відіграв пів тайму.

Шацьких виграв перший титул у самостійній тренерській кар'єрі – українець допоміг легенді Динамо.

Троє українців стали чемпіонами у Європі – перший титул за всю історію клубу