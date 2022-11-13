Головні новини 12 листопада: Шахтар торгує гравця збірної Грузії, травма Миколенка, Зінченко на вершині АПЛ
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за суботу, 12 листопада.
Україна
Шахтар підпише захисника збірної Грузії – "гірники" виграли перегони у Ювентуса та Валенсії.
УПЛ вперше за 24 роки не буде представлена на чемпіонаті світу.
"Я хотів усе кинути": Луческу назвав матч, після якого ледь не пішов із Динамо.
Світ
Ньюкасл здолав Челсі й піднявся у топ-3, Ліверпуль розбив Саутгемптон, Тоттенхем перестріляв Лідс у битві з 7 голами – результати 16-го туру АПЛ.
Арсенал розбив Вулверхемптон на виїзді та зміцнив лідерство в АПЛ – Зінченко ледь не привіз і взяв участь в обох голах.
Евертон розгромно влетів одному з аутсайдерів у матчі АПЛ – Миколенко став співучасником 2 голів і швидко травмувався.
Брентфорд у компенсований час вирвав заслужену перемогу над Ман Сіті – дубль Тоуні надав Арсеналу шанс піти у відрив.
Легендарний бомбардир, який виступав за Баварію, отримав смертельний вирок в Ірані.
Українці за кордоном
Віталій Миколенко зазнав моторошної травми у зіткненні головами – українця довелося негайно міняти.
Кращий за Куртуа: видання з Барселони оцінило гру Луніна у першій частині сезону
Ребров дивом уник поразки проти екс-зірок Барселони – порятунок за 2 хвилини, Ярмоленко відіграв пів тайму.
Шацьких виграв перший титул у самостійній тренерській кар'єрі – українець допоміг легенді Динамо.
Троє українців стали чемпіонами у Європі – перший титул за всю історію клубу