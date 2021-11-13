Збірна України

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що Сергій Ребров у майбутньому очолить збірну України.

"Розвернути фарт дупою": збірній України після аномалії в Одесі радять крайній метод – Лобановському це допомогло

"Україні позаздрить навіть Баварія, а рахунок мав бути 17:1": болгари приголомшені та пророкують нам чемпіонство

ЧС-2022

Італія розписала нічию зі Швейцарією у битві за пряму путівку на Мундіаль – все вирішиться в останньому турі

Бразилія достроково вийшла на ЧС-2022

Англія з хет-триком Кейна розбила Албанію, кінець казки Данії, Соломон долучився до гола Ізраїлю

Шотландія впевнено обіграла Молдову і стала першою учасницею плей-офф кваліфікації на ЧС-2022

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