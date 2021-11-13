Головні новини 12 листопада: Барселона повернула Алвеса, Павелко чекає на Реброва у збірній України
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 12 листопада.
Збірна України
Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що Сергій Ребров у майбутньому очолить збірну України.
"Розвернути фарт дупою": збірній України після аномалії в Одесі радять крайній метод – Лобановському це допомогло
"Україні позаздрить навіть Баварія, а рахунок мав бути 17:1": болгари приголомшені та пророкують нам чемпіонство
ЧС-2022
Італія розписала нічию зі Швейцарією у битві за пряму путівку на Мундіаль – все вирішиться в останньому турі
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Англія з хет-триком Кейна розбила Албанію, кінець казки Данії, Соломон долучився до гола Ізраїлю
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Інші топ-новини
Першим трансфером Хаві стало повернення Дані Алвеса. Барселона вже оголосила про трансфер бразильця.
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